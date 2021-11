Moto2, GP Valencia: Augusto Fernandez primo nelle FP1, più indietro Raul Fernandez e Gardner, bene gli italiani

Il titolo mondiale della Moto2 deve ancora essere assegnato, con la lotta tra i due compagni di squadra Red Bull, Remy Gardner e Raul Fernandez. Il Gran Premio di Valencia incoronerà il prossimo Campione del Mondo.

Sono loro i protagonisti assoluti del GP, con Gardner che parte inevitabilmente favorito, avendo 23 punti di vantaggio sullo spagnolo. Anche se Fernandez dovesse vincere la gara di domenica, all’australiano basterebbe arrivare nella top 13 (e conquistare dunque almeno 3 punti) per laurearsi Campione.

Il weekend per Augusto Fernandez inizia bene con il miglior tempo nelle FP1, su pista bagnata: 1:45.968. Ben 4 gli italiani nella top 10: Celestino Vietti (6°), Marco Bezzecchi (7°), Nicolò Bulega (9°) e Lorenzo Baldassarri (10°). Dodicesimo tempo per Raul Fernandez, 20° Gardner.

Buoni risultati per gli altri piloti italiani: Stefano Manzi 17°, diciottesimo Tony Arbolino, 24° Simone Corsi e per finire Fabio Di Giannantonio in 26° posizione. Da segnalare il brutto incidente per Sam Lowes: il pilota britannico è caduto battendo la schiena a terra; per fortuna, non sembra ci siano conseguenze. Questi i migliori 10 tempi al termine della FP1 in Moto2:

1 Augusto Fernandez 1:45.968

2 Joe Roberts 1:46.607 (+0.639)

3 Hector Garzo 1:46.791 (+0.823)

4 Barry Baltus 1:46.877 (+0.909)

5 Aron Canet 1:46.908 (+0.940)

6 Celestino Vietti 1:47.183 (+1.215)

7 Marco Bezzecchi 1:47.189 (+1.221)

8 Fermin Aldeguer 1:47.205 (+1.237)

9 Nicolò Bulega 1:47.290 (+1.322)

10 Lorenzo Baldassarri 1:47.312 (+1.344)

Foto: MotoGP.com Press