Dopo aver salutato il nostro Antonio Giovinazzi nel corso della mattinata, l’Alfa Romeo non perde tempo e, a distanza di pochi minuti, ufficializza anche il suo sostituto. Sarà, come era già noto da tempo, il cinese Guanyu Zhou a fare compagnia a Valtteri Bottas all’interno del team italo-svizzero, per una line-up completamente rivoluzionata rispetto al 2021, dato che ad Abu Dhabi chiuderà la sua carriera Kimi Raikkonen.

Per il pilota cinese, quindi, arriva questo accordo delle durata di un anno, dopo essersi liberato dalla Alpine della quale è il terzo pilota. Per il classe 1999 nativo di Shanghai prenderà il via la nuova avventura in Formula Uno, dopo che avrà concluso la sua terza stagione in Formula 2. Le sue parole nel comunicato di presentazione ufficiale: “Da quando ho mosso i primi passi in questo sport ho sempre sperato di arrivare il più in alto possibile ed ora il sogno si è avverato. È un privilegio avere l’opportunità di iniziare la mia carriera in Formula Uno con un team iconico come Alfa Romeo Racing, una squadra che nel corso della sua storia ha portato all’esordio tanti giovani di talento. So che mi aspetta una sfida molto impegnativa, ma credo di essere preparato, e potrò contare sulla presenza in squadra di un pilota di grande livello assoluto come Valtteri Bottas”.

Per Guanyu Zhou, c’è anche il grande orgoglio di essere il primo pilota del suo Paese nella massima categoria del motorsport: “Sono consapevole di cosa vuol dire essere il primo pilota cinese ad avere l’opportunità di correre in F1, è una svolta importante per tutto il movimento del motorsport nel mio Paese. Ci saranno tante speranze ed aspettative, e questo mi aiuterà ad aumentare la mia motivazione ad ottenere sempre di più”.

Il commento del team principal di Alfa Romeo Racing, Frederic Vasseur: “Dire addio a un pilota non è mai facile, soprattutto nel caso di Antonio Giovinazzi, che ha fatto parte della squadra per così tanto tempo. Mentre ci separiamo, conserveremo i ricordi dei momenti belli e trarremo insegnamento da quelli brutti, sapendo che questi momenti ci hanno fatto crescere insieme come squadra. Auguriamo ad Antonio il meglio per il suo futuro dopo la stagione 2021: prima di allora, abbiamo ancora tre gare per ottenere alcuni buoni risultati insieme e finire l’anno nel migliore dei modi”.

