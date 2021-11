F1, GP San Paolo 2021: si parte con prove libere e qualifiche per un weekend di enorme importanza

Signore e signori ci troviamo ufficialmente ai nastri di partenza di un fine settimana che potrebbe risultare decisivo per gli esiti del Mondiale di Formula Uno 2021. Quest’oggi, infatti, scatta il weekend del Gran Premio di San Paolo, diciannovesimo e quartultimo appuntamento della stagione. Sul tracciato di Interlagos si inizierà a fare subito sul serio, dato che domani vivremo la terza, ed ultima, Qualifying Race del campionato.

La giornata inizierà con la consueta prima sessione di prove libere dalle ore 16.30 italiane, mentre alle ore 20.00 toccherà alle qualifiche, che andranno a comporre la griglia di partenza della gara sprint di domani. Si entra subito nel vivo, quindi, nella tre-giorni brasiliana, che potrebbe andare a consegnare un totale di 29 pesantissimi punti a livello di classifica generale (25 per la gara, 1 per il giro più veloce e 3 per la Qualifying Race).

Cosa dovremo attenderci da questo venerdì di Interlagos? Sostanzialmente tutto, o niente. In primo luogo i piloti avranno a disposizione solamente i sessanta minuti della FP1, prima di tuffarsi nelle qualifiche che andranno a segnare il primo punto nel duello per il titolo tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’olandese vuole proseguire nel suo percorso netto nella trasferta americana e, dopo le vittorie di Austin e Messico, proverà a confermarsi anche in Brasile, per dare un ulteriore segnale al suo rivale numero uno.

La sfida tra Red Bull e Mercedes da che parte penderà? Dopo quanto visto nelle ultime uscite (con alti e bassi nel corso della stessa giornata come accaduto a Città del Messico) è pressoché impossibile fare previsioni su quale monoposto potrebbe primeggiare sullo splendido lay-out di Interlagos ma, quantomeno sulla carta, la RB16B sembra potersi fare preferire, sia per una questione di aerodinamica, sia per una questione di motore. Ci attende un venerdì di grande importanza a San Paolo. Max Verstappen e Lewis Hamilton sono pronti alla battaglia, con il titolo all’orizzonte.

Foto: LPS Florent Gooden