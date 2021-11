F1, gara 7 novembre: orario, programma GP Messico 2021, tv, streaming, guida Sky e TV8

Domani, domenica 7 novembre, si disputerà il Gran Premio del Messico 2021, valido come diciottesimo e quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Nuovo capitolo della rivalità tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, attualmente separati da 12 punti in classifica generale in favore dell’olandese della Red Bull.

Grande attesa a Città del Messico per una gara potenzialmente cruciale nella corsa al titolo piloti e costruttori, con il padrone di casa Sergio Perez a caccia di un risultato di prestigio davanti al proprio pubblico con la Red Bull. Fari puntati anche sulla Ferrari, che si vuole attestare nuovamente come terza forza in campo con l’obiettivo di insidiare anche i due top team in ottica podio.

Il Gran Premio del Messico 2021, quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula 1, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre su TV8 sarà possibile vedere in chiaro la gara in differita alle ore 23.00 italiane. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

Di seguito la programmazione televisiva completa per il GP Messico 2021 di F1:

PROGRAMMA GP MESSICO F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 7 novembre

ore 20.00, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Domenica 7 novembre

ore 23.00, F1, Gara, differita

Foto: Lapresse