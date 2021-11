Martedì prossimo scopriremo chi sarà il secondo pilota dell’Alfa Romeo per la stagione 2022. Frédéric Vasseur annuncerà dopo l’evento in Brasile chi affiancherà il finnico Valtteri Bottas con la formazione elvetica, a punti nell’ultimo round con il finnico Kimi Raikkonen.

Antonio Giovinazzi, come noto, potrebbe perdere il posto nella massima formula. Tutto resta da confermare, ma quanto visto a Città del Messico sembra abbastanza chiaro. Il cinese Guanyu Zhou è il favorito d’obbligo per il debutto nel ‘Circus’ dopo la lunghissima parentesi in FIA F2.

Il portacolori della Uni-Virtuosi è al momento al secondo posto della serie cadetta con 36 punti di ritardo dall’australiano Oscar Piastri, campione 2020 della FIA F3. Con ancora 6 prove da disputare (Jeddah/Abu Dhabi) tutto può cambiare in una categoria che per ora ha riservato molte sorprese.

Il team principal dell’Alfa Romeo ha rilasciato ai microfoni di ‘Canal+’. “Siamo alle ultime formalità, ma la decisione sul nuovo pilota verrà comunicata martedì dopo il GP del Brasile”. La realtà diretta dall’ingegnere francese occupa al momento il penultimo posto della classifica costruttori, seguita solo dalla Haas.

Non è mancato un commento sul transalpino Théo Pourchaire, protagonista della F2 e miglior esordiente della F3 2020. “Voglio che Théo abbia tutti gli strumenti per arrivare in Formula 1. Attualmente stiamo pensando a un importante programma di test per prepararlo bene”.

Foto: LaPresse