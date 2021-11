Antonio Giovinazzi, pilota della Alfa Romeo, ha terminato in quattordicesima posizione il Gran Premio del Brasile; un weekend non soddisfacente per l’italiano, che è già proiettato al Qatar.

In conferenza stampa al termine della gara, Giovinazzi non nasconde l’amarezza per la gara (vinta da uno straordinario Lewis Hamilton) di oggi, che non è andata come sperava: “Non è stata la domenica che mi aspettavo; sappiamo bene quanto sia difficile sorpassare qui; ho provato a guadagnare qualche posizione una volta che ero 14°, ma non ce l’ho fatta. Per fortuna la prossima settimana si va già in Qatar, spero di fare meglio“.

Vani dunque i tentativi di scalare delle posizioni, nonostante un avvio di gara positivo: “La prima parte del Gran Premio non è andata male: avevo un buon passo, ero in lotta per raggiungere l’11° o la 12° posizione“.

Tuttavia, dopo il primo pit stop sono iniziate le difficoltà con i duelli, da cui è uscito sconfitto, con Lance Stroll e George Russell; nulla di fatto, e bisogna accontentarsi del 14° posto: “Abbiamo iniziato ad avere problemi quando dopo la prima sosta mi sono trovato alle spalle di Stroll e Russell; e ancora, al secondo pit stop, avevo davanti sempre Russell. Non sono riuscito a fare di meglio, peccato, proverò a rifarmi in Qatar“.

Foto: Lapresse