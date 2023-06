Dopo la due giorni dedicata alla Champions League, oggi – 25 novembre 2021 – è tempo di Europa League: la seconda competizione calcistica continentale per club, torna infatti in scena con la quinta giornata della fase a gironi.

Tantissime le partite in agenda, fra cui anche quella della Lazio di Maurizio Sarri, che andrà a Mosca a fare visita alla Lokomotiv sperando di trovare un risultato migliore di quello del Napoli di Luciano Spalletti, che ieri a giocato in Russia perdendo 2-1 sul campo dello Spartak Mosca.

Di seguito il programma dettagliato relativo a giovedì 25 novembre e le varie possibilità, fra streaming, satellite e canali in chiaro per seguire le gare in agenda.

Europa League oggi, orari partite 25 novembre: orari, tv, programma, streaming TV8, Sky e DAZN

18.45 Zona Gol Europa League – DAZN

18.45 Diretta Gol Europa League – SKY SPORT (canale 251 satellite)

18.45 Lokomotiv-Lazio (Europa League) – DAZN, TV8, SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252 satellite)

18.45 Mura-Tottenham (Conference League) – DAZN, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 satellite)

18.45 Galatasaray-Marsiglia (Europa League) – DAZN e SKY SPORT (canale 254 satellite)

18.45 Midtjylland-Sporting Braga (Europa League) – DAZN

18.45 Stella Rossa-Ludogorets (Europa League) – DAZN

18.45 Leverkusen-Celtic (Europa League) – DAZN

18.45 Betis-Ferencvaros (Europa League) – DAZN

18.45 Dinamo Zagabria-Genk (Europa League) – DAZN

18.45 Rapid Vienna-West Ham (Europa League) – DAZN

21.00 Zona Gol Europa League – DAZN

21.00 Diretta Gol Europa League – SKY SPORT (canale 251 satellite)

21.00 Leicester-Legia (Europa League) – DAZN, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 253 satellite)

21.00 Monaco-Real Sociedad (Europa League) – DAZN, SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 254 satellite)

21.00 Rangers-Sparta Praga (Europa League) – DAZN

21.00 Brondby-Lione (Europa League) – DAZN

21.00 PSV-Sturm Graz (Europa League) – DAZN

21.00 Olympiacos-Fenerbahçe (Europa League) – DAZN

21.00 Eintracht-Anversa (Europa League) – DAZN

