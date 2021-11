Beach volley, Worlod Tour 2021 Itapema. Bonzi/Bonifazi: che impresa! Sono nel tabellone principale

Saranno tre le coppie italiane nel tabellone principale del torneo 4 stelle di Itapema in Brasile. A Lupo/Ranghieri e Bianchin/Scampoli, già inserite in main draw, si aggiunge il binomio formato per l’occasione da Carlo Bonifazi e Davide Benzi che supera di slancio il non semplice scoglio delle qualificazioni.

La coppia italiana ha rispettato il pronostico nel primo turno, battendo abbastanza nettamente gli abbordabili canadesi Kopp/Russell che finora avevano come miglior risultato il nono posto di Budapest (1 stella). Punteggio di 2-0 (21-15, 21-17) e secondo turno conquistato per gli azzurri che si sono trovati di fronte la coppia austriaca formata da Horl e Leitner.

Benzi/Bonifazi hanno sfoderato una prova al limite della perfezione non permettendo ai rivali di entrare in partita e si sono imposti con un secco 2-0 (21-10, 21-14) che non lascia spazio a discussioni. Si è fermata al primo turno, invece, l’altra coppia azzurra Labate/Fazari, sconfitta 2-0 (21-6, 21-5) dai cileni Aravena/Droguett.

Primo turno qualificazione maschile: Adrielson/Arthur (BRA)-Bye, Brewster/Mewhirter (USA)-Popov/Reznik (UKR) 1-2 (15-21, 21-17, 13-15), Bello/Bello (ENG)-Kronstad/Opsahl (NOR) 2-0 (21-12, 21-10), Bailon/Gonzalez (URU)-Saymon/Oscar (BRA) 0-2 (14-21, 18-21), Amieva/Capogrosso (ARG)-Bello/Garcia-Kidd (ENG) 2-0 (21-18, 21-11), Lorenz/Wüst (GER)-Arthur/Pedro Solberg (BRA) 0-2 (20-22, 12-21), Elazar/Ohana (ISR)-Bialokoz/Batrane (ENG) 2-0 (21-9, 24-22), Labate/Fazari (ITA)-Aravena/Droguett (CHI) 0-2 (6-21, 5-21), Bakhnar/Samoday (RUS)-Nicolas/Samuel (BRA) 0-2 (18-21, 18-21), Huerta/Jiménez (ESP)-Faiga/Day (ISR) 2-0 (21-19, 21-10), Friedl/Trummer (AUT)-Takahashi/Malki (JPN) 2-1 (18-21, 21-19, 15-12), Zürcher/Jordan (SUI)-Iemelianchyk/Denysenko (UKR) 0-2 (18-21, 17-21), Hörl/Leitner (AUT)-Gladun/Zhuravel (UKR) 2-0 (21-12, 24-22), Bonifazi/Benzi (ITA)-Kopp/Russell (CAN) 2-0 (21-15, 21-17), Hadar/Cuzmiciov (ISR)-Zdybek/Lewandowski (POL) 0-2 (15-21, 16-21), Budinger/Field (USA)-bye

Secondo turno qualificazione maschile: Adrielson/Arthur (BRA)-Popov/Reznik (UKR) 0-2 (16-21, 17-21), Bello/Bello (ENG)-Saymon/Oscar (BRA) 0-2 (19-21, 18-21), Amieva/Capogrosso (ARG)-Arthur/Pedro Solberg (BRA) 0-2 (17-21, 8-21), Elazar/Ohana (ISR)-Aravena/Droguett (CHI) 0-2 (18-21, 10-21), Nicolas/Samuel (BRA)-Huerta/Jiménez (ESP) 1-2 (21-16, 17-21, 16-18), Friedl/Trummer (AUT)-Iemelianchyk/Denysenko (UKR) 2-1 (21-16, 16-21, 15-11), Hörl/Leitner (AUT)-Bonifazi/Benzi (ITA) 0-2 (10-21, 14-21), Zdybek/Lewandowski (POL)-Budinger/Field (USA) 1-2 (21-10, 26-28, 17-19).

Primo turno qualificazioni femminili: Josi/Carol Goerl (BRA)-Poletto/Bukovec (CAN) 2-1 (21-19, 15-21, 15-13), Mumby/Grimson (ENG)-Najul/Peralta (ARG) 2-0 (21-16, 21-15), Hashimoto/Reika (JPN)-Snow/Palmer (ENG) 2-0 (21-18, 21-13)

Secondo turno qualificazioni femminili: Carol/Barbara (BRA)-Josi/Carol Goerl (BRA), Körtzinger/Christ (GER)-Schneider/Klinke (GER), Vieira/Chamereau (FRA)-Kraft/Hildreth (USA), Hladun/Romaniuk (UKR)-Taiana Lima/Hegeile (BRA), Tainá/Victoria (BRA)-Mumby/Grimson (ENG), Dave/Starikov (ISR)-Nyström/Gusarova (CYP), Gutierrez/Torres (MEX)-Windeleff/Bisgaard (DEN), Hashimoto/Reika (JPN)-Andressa/Vitoria (BRA)

Foto Fivb