Equitazione, Coppa del Mondo Verona 2021: tutti gli italiani in gara. Sei azzurri già qualificati al Gran Premio

Mandati in archivio gli appuntamenti di Oslo, in Norvegia, e Lione, in Francia, nella seconda parte della settimana sarà Verona il teatro della terza tappa della FEI Jumping World Cup 2021: nell’abito di Fieracavalli, dal 4 al 7 novembre, saranno sedici gli azzurri impegnati.

In sei hanno già accesso diretto al Gran Premio, ovvero Emanuele Gaudiano, Piergiorgio Bucci, Riccardo Pisani, Lorenzo De Luca, Giulia Martinengo Marquet e Fabio Brotto, mentre altri tre potranno prendere parte alla qualifica, ovvero Luca Marziani, Francesca Ciriesi e Francesco Turturiello.

Altri quattro azzurri non avranno accesso al Gran Premio e al Premio n° 3, ovvero Filippo Marco Bologni, Ludovica Minoli, Matteo Leonardi e Nico Lupino, infine in tre saranno in gara nello Small Tour (Premi 1, 4 e 6), ovvero Francesco Correddu, Roberto Previtali e François Spinelli.

Nella classifica generale dopo due tappe su undici (conteranno sei risultati) risulta in testa il neerlandese Kevin Jochems, primo con 30 punti, seguito dall’elvetico Martin Fuchs, secondo a quota 20. In casa Italia Emanuele Gaudiano è 28° con 2.

I SEDICI CONVOCATI DELL’ITALIA

Con accesso diretto al Gran Premio

appuntato Emanuele Gaudiano

Piergiorgio Bucci

Riccardo Pisani

aviere capo Lorenzo De Luca

1° aviere capo Giulia Martinengo Marquet

Fabio Brotto

Con accesso al Gran Premio tramite qualifica

1° aviere scelto Luca Marziani

allievo agente Francesca Ciriesi

Francesco Turturiello

Senza accesso al Gran Premio e al Premio n° 3

carabiniere scelto Filippo Marco Bologni

Ludovica Minoli

Matteo Leonardi

Nico Lupino

Small Tour (Premi 1, 4 e 6)

carabiniere Francesco Correddu

carabiniere Roberto Previtali

François Spinelli

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli