Dinamo Sassari-Ludwigsburg oggi, Champions League: orario, tv, programma, streaming,

Manca sempre meno all’inizio di Dinamo Sassari-Ludwigsburg, match valevole per la quarta giornata della Basketball Champions League 2021-2022. Quello di stasera (palla a due alle ore 20:30) sarà un incontro davvero fondamentale per i sardi e da qui passerà gran parte del futuro europeo di questo gruppo: un successo permetterebbe di riacquisire un pò di speranza in ottica qualificazione, una sconfitta invece farebbe cadere definitivamente nel baratro una squadra che in questa stagione non ha ancora vinto in Champions League.

La ciurma di coach Demis Cavina arriva a questa sfida dopo un ultimo periodo davvero nero che ha visto le sconfitte in campionato contro Brescia, Milano e Trieste e quella in Europa contro gli ucraini del Prometey (per 79-87). La società ha dunque deciso di mandare tutti in ritiro punitivo al fine di ottenere una reazione da parte di un gruppo con il morale sempre più a terra. La prima occasione per riscattarsi sarà appunto quella di stasera, anche se gli avversari partiranno favoriti in virtù della maggiore qualità dimostrata fin qui in campo internazionale (non a casa nelle prime tre giornate di Champions League sono arrivate addirittura tre vittorie, tra cui il 94-81 proprio contro Sassari).

Il match tra Dinamo Sassari e Ludwigsburg inizierà questa sera alle ore 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Basketball Champions League, mentre OA Sport vi offrirà la diretta LIVE scritta, per non farvi perdere neanche un minuto di questa importantissimo incontro.

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE, DINAMO SASSARI-LUDWIGSBURG: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Lunedì 8 novembre

Ore 20.30 Dinamo Sassari-MHP Riesen Ludwigsburg

Diretta streaming: canale YouTube della Basketball Champions League

Diretta LIVE scritta: OA Sport

Credit: Ciamillo