Coppa Davis 2021, Croazia-Ungheria 2-1: bastano Serdarusic e il doppio per i quarti, Cilic ko con il semisconosciuto Piros

L’Italia ha ufficialmente il suo avversario nei quarti di finale della Coppa Davis. La Croazia esegue il compito a lei assegnatole e si prende ufficialmente la testa del gruppo D grazie al successo per 2-1 sull’Ungheria. Bastava un solo successo nei tre match di giornata per essere sicuri del primato e già dalla tarda mattinata la squadra del capitano Vedran Martic era conscia di essere tra le migliori otto al mondo.

Un compito facilitato anche dalle non perfette condizioni del numero 1 magiaro, Marton Fucsovics, che è rimasto in panchina quest’oggi; in questo modo Nino Serdarusic, numero 242 al mondo, ha potuto affrontare un avversario a cui rende più di cento posizioni in classifica, il ventiduenne Fabian Marozsan, con un doppio 6-4 chiuso abbastanza rapidamente (72 minuti).

Ma nel pomeriggio è arrivata la sorpresa più grande di giornata, con il numero 1 croato, Marin Cilic, che viene sconfitto in un match di due ore e mezza dal semisconosciuto Zsombor Piros, numero 282 al mondo che può vantare il successo agli Australian Open juniores del 2017. Il giovane magiaro ha giocato probabilmente la miglior partita della sua carriera fino ad ora, costringendo il più quotato avversario a una battaglia (4-6 7-5 6-4) che si sarebbe risparmiato molto volentieri in vista della sfida con Jannik Sinner di domani pomeriggio. Segnale non proprio positivo per il vincitore degli US Open 2014.

La sfida di doppio diventava dunque decisiva per assegnare la vittoria e qui Nikola Mektic e Mate Pavic non si sono fatti sorprendere: primo set equilibrato chiuso al tie-break, ma nel secondo i migliori giocatori di doppio del ranking mondiale hanno giganteggiato, chiudendo autorevolmente sul 7-6 6-2 contro Peter Nagy e Fabian Marozsan.

