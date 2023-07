Coppa Davis 2021: la Repubblica Ceca ci prova, ma la Gran Bretagna vince e vola ai quarti di finale

La Gran Bretagna vince e si qualifica ai quarti di finale della Coppa Davis 2021. A Innsbruck la squadra capitanata da Leon Smith supera per 2-1 la Repubblica Ceca e strappa il pass per il prossimo turno, dove incontrerà martedì alle 16:00 una tra Serbia e Germania.

Nel primo match di giornata per la Gran Bretagna scende in campo Daniel Evans (numero 25 del mondo), mentre dall’altra parte l’allenatore Jaroslav Navratil schiera Tomas Machac (n.143 del ranking). A grande sorpresa, ad uscire trionfante dall’incontro è il ceco che ha la meglio per 6-2 7-5 in un’ora e 35 minuti di gioco.

Costretta ad inseguire, la Gran Bretagna punta dunque tutto sulla sfida tra i numeri uno, ovvero quella tra Cameron Norrie (n.12 ATP) e Jiri Lehecka (n.138 del mondo). Ne esce un incontro davvero altalenante, con il britannico che si porta a casa agilmente il primo set, ma poi subisce il ritorno dell’avversario. L’ultimo parziale diventa dunque quello decisivo e Norrie non sbaglia conquistando il punto per la sua squadra con il punteggio finale di 6-1 2-6 6-1.

Il match si sposta dunque all’ultima e cruciale partita. Ai ragazzi di Smith serve una vittoria per essere sicuri del primo posto. Per andare a caccia del successo scendono sul rettangolo di gioco gli specialisti Joe Salisbury e Nael Skupski (rispettivamente il numero 3 e 20 della classifica di doppio), mentre dall’altra parte della rete Navratil sceglie Tomas Machac e Jiri Vesely per tentare l’impresa. Dopo un inizio equilibrato, la coppia britannica prende il largo e trionfa per 6-4 6-2 regalando così il punto decisivo ai compagni.

