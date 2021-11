Classifica vittorie Masters 1000: record assoluto per Djokovic! Superato Nadal, terzo Federer

Il torneo di Parigi-Bercy 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000), ovvero il Rolex Paris Masters, disputato sul cemento indoor francese, ha visto la vittoria finale del serbo Novak Djokovic, che ha battuto il russo Daniil Medvedev, facendo segnare un nuovo record.

Il serbo è salito infatti a quota 37 tornei di categoria ATP Masters 1000 vinti in carriera, staccando l’iberico Rafael Nadal, fermo a quota 36, mentre al terzo posto di questa speciale classifica c’è lo svizzero Roger Federer, piuttosto staccato dai primi due, fermo a quota 28.

In conferenza stampa il serbo ha così commentato: “In generale è difficile per me riflettere completamente su ciò che ho raggiunto. Non solo questa settimana, ma in generale nella mia carriera perché la stagione del tennis è la più lunga di tutti gli sport. Richiede che tu faccia subito il passo successivo, giri la pagina, vedi qual è la prossima sfida, qual è il prossimo torneo, come posso recuperare, ringiovanire e poi prepararmi per quello che sta arrivando. Non posso davvero dedicarmi completamente a pensare ai successi storici, ma ovviamente significa il mondo per me“.

