Le Next Gen ATP Finals si svolgeranno a Milano dal 9 al 13 novembre: alla vigilia del torneo ATP Masters 1000 Parigi-Bercy e di numerosi altri Challenger, nell’ultima settimana utile per raccogliere punti e partecipare alla manifestazione riservata agli otto migliori Under 21 del circuito, questa è la classifica rilasciata oggi.

L’Italia può sorridere: al primo posto c’è Jannik Sinner, premiato anche come giocatore della settimana, che però potrebbe decidere di giocare l’ATP 250 di Stoccolma la prossima settimana nel caso in cui la corsa alle ATP Finals non sia ancora chiusa dopo Parigi-Bercy.

L’Italia, però, annovera altri tre tennisti tra i primi venti: al sesto posto c’è Lorenzo Musetti, che giocherà oggi il primo turno a Parigi-Bercy dopo essere stato ripescato quale lucky loser ed affronterà nel tardo pomeriggio il serbo Laslo Djere.

Al 14° posto invece c’è Flavio Cobolli, che in tutto ha raccolto 295 punti, infine al 17° posto c’è Giulio Zeppieri, che si attesta a quota 206. Soltanto l’Italia ha quattro tennisti in classifica tra i primi venti: si fermano a tre infatti gli USA (tutti tra i primi 7) e l’Argentina (tra l’ottavo ed il 15° posto).

CLASSIFICA RACE TO MILAN

1 ITA Jannik Sinner 3015

2 CAN Felix Auger-Aliassime 2420

3 ESP Carlos Alcaraz 1454

4 USA Sebastian Korda 1195

5 USA Jenson Brooksby 1004

6 ITA Lorenzo Musetti 906

7 USA Brandon Nakashima 833

8 ARG Juan Manuel Cerundolo 765

9 ARG Sebastian Baez 656

10 DEN Holger Vitus Nodskov Rune 639

11 FRA Hugo Gaston 592

12 CZE Jiri Lehecka 405

13 CZE Tomas Machac 314

14 ITA Flavio Cobolli 295

15 ARG Thiago Agustin Tirante 257

16 SUI Dominic Stricker 223

17 ITA Giulio Zeppieri 206

18 NED Jesper De Jong 202

19 KAZ Timofey Skatov 194

20 BRA Matheus Pucinelli De Almeida 182

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer