Il secondo turno del Masters di Parigi-Bercy, con sei posti alle ATP Finals assegnati, segna un passo importante per definire le ultime due caselle, per le quali sono rimasti in ballo soltanto quattro tennisti, escludendo l’iberico Rafael Nadal, che ha posto fine al suo 2021.

In corsa restano infatti soltanto il norvegese Casper Ruud, il polacco Hubert Hurkacz, Jannik Sinner ed il britannico Cameron Norrie. Purtroppo però Jannik Sinner è uscito di scena, mentre gli altri tre si sono qualificati agli ottavi: Ruud resta settimo, mentre Hurkacz scavalca Sinner all’ottavo posto, seppur per soli 30 punti (3045 contro 3015).

Per estromettere Sinner dalla corsa alle ATP Finals già in Francia serve che due tra Ruud, Hurkacz e Norrie conservino più di 250 punti di margine sull’azzurro: impresa difficile da compiere per i tennisti citati, a meno di una serie di incastri favorevoli per tutti. Hurkacz e Norrie non si incontreranno tra loro prima della semifinale.

Resta possibile che la volata si decida la settimana successiva con l’ATP 250 di Stoccolma. Ruud per non doversi più preoccupare di Sinner dovrebbe battere domani lo statunitense Marcos Giron, mentre Hurkacz dovrebbe arrivare in semifinale, battendo domani il tedesco Dominik Koepfer e venerdì il vincitore del derby australiano Popyrin-Duckworth.

Anche il britannico Cameron Norrie potrebbe rendersi irraggiungibile per Sinner, ma per riuscirci dovrebbe arrivare in finale, superando domani lo statunitense Taylor Fritz, ai quarti probabilmente il serbo Novak Djokovic, ed in semifinale il polacco Hurkacz. Sinner deve sperare che non si compiano due di queste tre eventualità.

CLASSIFICA ATP RACE AL 3 NOVEMBRE 2021

7 Casper Ruud NOR 3185

8 Hubert Hurkacz POL 3045

————————————————————-

9 Jannik Sinner ITA 3015

10 Rafael Nadal ESP 2985

11 Cameron Norrie GBR 2945

Foto: LaPresse