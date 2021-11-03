Il commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclocross, Daniele Pontoni, ha diramato la lista dei convocati per gli Europei 2021, in programma a Col du Vam, nei Paesi Bassi, sabato 6 e domenica 7 novembre: nelle sei prove in programma saranno nel complesso 22 gli azzurri in gara.
IL PROGRAMMA DEGLI EUROPEI
Sabato 6
11,00 – 11,40 – Donne Junior
13,15 – 14,05 – Uomini U23
15,00 – 16,10 – Donne Elite
Domenica 7
11,00 – 11,45 – Junior
13,15 – 14,00 – Donne U23
15,00 – 16,00 – Elite
I CONVOCATI DELL’ITALIA
ARZUFFI ALICE MARIA – G.S. FIAMME ORO
AUER SOPHIE – ZANOLINI-SÜDTIROL POST
BERTOLINI GIOELE – CENTRO SPORTIVO ESERCITO
BORELLO CARLOTTA – ASD DP66 GIANT SMP
BRAMATI LUCIA – FAS AIRPORT SERVICES
CANCIANI LISA – ASD DP66 GIANT SMP
CASASOLA SARA – ASD DP66 GIANT SMP
CORVI VALENTINA – ASD GS SORGENTE PRADIPOZZO
DORIGONI JAKOB – SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE
FONTANA FILIPPO – C.S. CARABINIERI
LECHNER EVA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO
LEONE SAMUELE – SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE
MASCIARELLI LORENZO – PAWELS SAUZEN – BINGOAL
PACCAGNELLA ELIAN – ZANOLINI-SÜDTIROL POST
PALETTI LUCA – A FAVORE DEL CICLISMO A.S.D.
PAPO ALICE – ASD DP66 GIANT SMP
PERSICO SILVIA – FAS AIRPORT SERVICES
PRA’ ETTORE – HELLAS MONTEFORTE
REALINI GAIA – SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE
TONEATTI DAVIDE – ASD DP66 GIANT SMP
VARI SIMONE – ASD FOLCARELLI TEAM
VENTURELLI FEDERICA – SELLE ITALIA GUERCIOTTI ELITE
Foto: Mariani Livephotosport