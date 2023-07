Ciclocross, Coppa del Mondo: Eli Iserbyt non si ferma più, ancora un trionfo sul fango di Besançon

Eli Iserbyt ha vinto l’ottavo appuntamento della stagione di Coppa del Mondo di ciclocross sul percorso di Besançon, in Francia. Il tracciato, reso molto fangoso dalla pioggia, ha fatto il suo debutto in Coppa regalando una delle gare più spettacolari dell’anno.

Sin dai primi giri è stato evidente come la lotta per il successo fosse un affare per due, con i belgi Iserbyt e Toon Aerts che hanno salutato la concorrenza e dato vita a un duello senza esclusione di colpi che è durato fino agli ultimissimi metri. Dopo essersi attaccati reciprocamente per oltre tre giri, il momento decisivo è arrivato quando Toon Aerts è scivolato sul fango all’altezza di un’inversione a 180°. Nonostante il tentativo disperato di Aerts di ostacolare il passaggio del rivale, Iserbyt è riuscito a guadagnare un vantaggio sufficiente per garantirsi la vittoria. Aerts ha avuto un’ultima occasione quando sull’ultima asperità, il leader di coppa è caduto, faticando a ripartire, ma ormai il traguardo era troppo vicino per una rimonta.

Iserbyt vince così la quinta gara stagionale sulle otto finora disputate, proseguendo un dominio per ora sostanzialmente incontrastato. Il suo vantaggio in classifica generale sale così a 79 punti proprio su Toon Aerts, mentre rimangono ancora più staccati Quinten Hermans e Lars Van der Haar, assenti quest’oggi.

Sul terzo gradino del podio si è piazzato il giovane olandese Pim Ronhaar, campione del mondo tra gli under23, al primo podio in carriera in Coppa del Mondo tra gli Elite. Anche per il terzo posto si è tenuto un lunghissimo duello lungo oltre quattro giri tra Ronhaar ed il belga Michael Vanthourenhout, che ha dovuto arrendersi sull’ultima accelerazione del più giovane avversario. Quinta piazza per l’olandese Corné Van Kessel che ha regolato nelle ultime curve Niels Vandeputte e Tom Meeusen.

Gara piuttosto opaca per gli azzurri, unica nota positiva il 22esimo posto di Gioele Bertolini. Molto arretrati gli altri italiani con Nicolas Samparisi che chiude in 36esima posizione, Lorenzo Samparisi 38esimo e i giovanissimi Gabriel Fede, Filippo Agostinacchio, Phillippe Mancinelli e Samuele Leone tutti oltre la 40esima posizione.

ORDINE D’ARRIVO COPPA DEL MONDO BESANÇON

Eli Iserbyt (BEL) Toon Aerts (BEL) Pim Ronhaar (NED) Michael Vanthourenhout (BEL) Corné Van Kessel (NED) Niels Vandeputte (BEL) Tom Meeusen (BEL) Toon Vandebosch (BEL) Marcel Meisen (GER) Laurens Sweeck (BEL)

22. Gioele Bertolini (ITA)

36. Nicolas Samparisi (ITA)

38. Lorenzo Samparisi (ITA)

40. Gabriel Fede (ITA)

47. Filippo Agostinacchio (ITA)

48. Phillippe Mancinelli (ITA)

49. Samuele Leone (ITA)

Foto LiveMedia/Luca Tedeschi