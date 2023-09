Ciclismo, svelato il percorso e le squadre al via della Vuelta a San Juan 2022: Ganna e Viviani presenti

Neanche il tempo di archiviare la stagione di ciclismo su strada appena conclusa che già si inizia a pensare agli appuntamenti del 2022. La Vuelta a San Juan, in programma dal 30 gennaio al 6 febbraio, è la seconda corsa a tappe del calendario UCI ProSeries dopo il meno noto Tour de Langkawi che si correrà in Malesia a metà gennaio.

Poche ore fa è stato svelato il percorso, condito da otto tappe sulla carta non troppo impegnative. Una competizione variegata quella argentina, che si aprirà con due frazioni tranquille prima della prova a cronometro fissata per il terzo giorno. Seguono altre due tappe mediamente mosse prima dello snodo chiave che porterà i corridori da San Martin alle pendenze di Alto del Colorado, per poi concludere il tour con due frazioni meno probanti.

L’ultima edizione dopo l’annullamento dello scorso anno causa pandemia risale al 2020 e vide trionfare Remco Evenepoel davanti a un ottimo Filippo Ganna, che fece secondo anche nel 2018. Il gigante di Verbania punta a prendersi una bella rivincita nella sua corsa d’esordio stagionale, visto che con tutta probabilità sarà tra gli atleti al via in Argentina.

Assieme al portacolori azzurro il neo acquisto del team Ineos-Grenadiers, Elia Viviani, pronto ad andare a caccia di qualche vittoria allo sprint. Il corridore veneto dovrà vedersela con Peter Sagan, che in terra sudamericana vestirà per la prima volta la casacca TotalEnergies. Ai nastri di partenza anche il contingente della Nazionale Italiana guidato dal nuovo tecnico Daniele Bennati.

IL PERCORSO DELLA VUELTA A SAN JUAN 2022

Tappa 1 (30/01): San Juan – San Juan (147 km)

Tappa 2 (01/02): Villicum – Barreal (196 km)

Tappa 3 (02/02): Ullum – Punta Negra ( 15 – crono)

Tappa 4 (03/02): Valle Fertil – Jachal (205 km)

Tappa 5 (04/02): San Juan – San Juan (138 km)

Tappa 6 (04/02): San Martin – Alto del Colorado (176 km)

Tappa 7 (05/02): Villicum – Villicum (175 km)

Tappa 8 (06/02): San Juan – San Juan (146 km)

LE SQUADRE AL VIA DELLA VUELTA A SAN JUAN 2022

WorldTour

Astana Qazaqstan

Bora – hansgrohe

Cofidis

Ineos Grenadiers

Israel Start-Up Nation

Lotto Soudal

Movistar

QuickStep – AlphaVinyl

Trek – Segafredo

Professional

Bardiani CSF Faizanè

Drone Hopper – Androni

Eolo – Kometa

Team TotalEnergies

Continental

Agrupación Virgen de Fátima

Chimbas Te Quiero

Equipo Continental San Luis

Gremios por el Deporte

Municipalidad de Pocito

Municipalidad de Rawson

SEP San Juan

Team Ecuador

Team Medellín

Nazionali

Argentina

Italia