Ciclismo, passo in avanti nella parità di genere: uomini e donne percepiranno gli stessi premi

Si è tenuto in quel di Gallipoli il decimo consiglio federale della FCI, presieduto da Cordiano Dagnoni, nel quale si è discusso di molti aspetti, compiendo un importante passo in avanti per quanto riguarda la parità di genere, almeno per quanto riguarda l’attività in maglia azzurra.

Infatti, sono stati fissati dei criteri per l’attribuzione dei premi agli atleti che prenderanno parte ad Olimpiadi, Paralimpiadi, Mondiali ed Europei, rendendoli equi tanto per gli uomini quanto per le donne, garantendo in questo modo la parità.

Nel ciclismo, la componente femminile si sta affermando sempre di più negli ultimi anni e la lotta per l’uguaglianza nei premi si sta intensificando, riuscendo ad organizzare sempre più corse in concomitanza con gli uomini, come la Parigi-Roubaix ed il Tour de France.

Foto: Shutterstock