Ciclismo, gli italiani senza contratto e disoccupati verso il 2022. Tanti nomi illustri

La stagione del ciclismo su strada sta per volgere al termine. Attivissime le trattative di ciclomercato verso il 2022: questi sono i giorni più attesi per trasferimenti e rinnovi per il prossimo anno.

Diversi sono ancora gli italiani senza contratto, ma, come detto, non c’è da preoccuparsi, visto che a breve potrebbero arrivare le firme.

Nella lunga lista (riportata da Spaziociclismo) troviamo con l’asterisco i corridori che stanno trattando rinnovi o nuovi trasferimenti verso altre squadre.

WORLDTOUR

Cofidis

Attilio Viviani *

Deceuninck – QuickStep

Mattia Cattaneo *

Intermarché-Wanty-Gobert

Riccardo Minali

Simone Petilli

Qhubeka NextHash

Domenico Pozzovivo *

Team BikeExchange

Alexander Konychev *

PROFESSIONAL

Alpecin – Fenix

Sacha Modolo

Androni Giocattoli – Sidermec

Nicola Venchiarutti

Mattia Viel

Bardiani-CSF-Faizanè

Nicolas Dalla Valle

Davide Gabburo

Andrea Garosio

Fabio Mazzucco

Alessandro Monaco

Daniel Savini

Alessandro Tonelli

Filippo Zaccanti

Filippo Zana *

Delko

Mauro Finetto *

Eolo-Kometa

Mattia Frapporti

Luca Pacioni

Luca Wackermann

Gazprom-Rusvelo

Damiano Cima

Imerio Cima

Team Novo Nordisk

Umberto Poli

Team TotalEnergies

Leonardo Bonifazio *

Vini Zabù

Andrea Bartolozzi

Liam Bertazzo

Andrea Di Renzo

Marco Frapporti

Alessandro Iacchi

Davide Orrico

Riccardo Stacchiotti

Leonardo Tortomasi

Edoardo Zardini

*NB: si tratta dei corridori per i quali sono in atto delle trattative contrattuali in dirittura d’arrivo.

Foto: Lapresse