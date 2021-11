Ciclismo, Marco Marcato appende la bici al chiodo e sale in ammiraglia: sarà il Direttore Sportivo della UAE

Dopo 17 anni dedicati al professionismo una nuova avventura attende Marco Marcato, corridore veneto e gregario di lungo corso al servizio di alcune delle formazioni più competitive dell’ultimo decennio. Succede nel ruolo di Direttore Sportivo della UAE Team Emirates ad Allan Peiper, ex ciclista australiano relegato alla consulenza tecnica del team a causa dei problemi di salute che lo affliggono.

A pochi mesi dal ritiro Marcato diventa dunque una figura cardine della formazione che rappresenta dal 2017 a questa parte, anche se la scelta operata dagli alti ranghi della compagine non stupisce più di tanto: l’esperienza e la capacità di leggere le situazioni in corsa sono caratteristiche preziose che contraddistinguono il trentasettenne originario di San Donà di Piave, le cui direttive saranno fondamentali per guidare Pogacar e compagni nei prossimi mesi.

Mauro Gianetti, Amministratore Delegato e Team Principal della formazione degli Emirati Arabi, si dice soddisfatto della composizione della squadra in ottica 2022: “I buoni risultati dei corridori si basano su un forte pilastro rappresentato dal personale e su un instancabile lavoro dietro le quinte. Abbiamo riunito un buon gruppo di persone con una grande specializzazione nel loro campo e confidiamo e speriamo di poter concretizzare il tutto con un’altra annata piena di successi”.

Gianetti potrà fare affidamento su uno staff tecnico consolidato, che ha saputo manovrare al meglio le prestazioni dei propri corridori in tempi recenti. I nuovi acquisti poi lasciano ben sperare, con diversi atleti di spicco che vestiranno la casacca UAE dalla prossima stagione: João Almeida e Marc Soler saranno punti d’appoggio fondamentali per Tadej Pogacar, e Pascal Ackermann così come George Bennett rappresentano altri due tasselli importanti per la crescita del team.

