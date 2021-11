Mentre il nostro Filippo Ganna inizia a pensarci in maniera sempre più concreta, il Record dell’Ora per il momento non passa di mano. L’assalto di Alex Dowsett, infatti, è ufficialmente fallito nella serata di ieri. Il ciclista britannico ha cercato il grande tentativo presso il velodromo messicano di Aguascalientes, sfruttando anche i 1.887 metri di altitudine della località centramericana, ma si è dovuto fermare a quota 54,555 chilometri.

Il trentatreenne nativo di Maldon, quindi, non è stato in grado di superare il record che resiste nelle mani di Victor Campanaerts con i suoi 55.089 chilometri, un limite che rimane quindi il riferimento per i prossimi atleti che vorranno provarci, tra i quali, come detto, il nostro Filippo Ganna, che non ha mai nascosto il sogno di scrivere il suo nome in cima a questa classifica.

Per Alex Dowsett il tentativo è stato mosso anche dalla intenzione di rimettere le mani su un record che, giova ricordarlo, aveva detenuto per poco più di un mese (35 giorni esattamente) nel corso del 2015. Nonostante il miglioramento sia stato sensibile nel suo caso, il primato del belga Campanaerts è rimasto 534 metri superiore alle possibilità del britannico.

Ad ogni modo questi 54.555 chilometri messi in scena da Alex Dowsett gli sono sufficienti per scrivere il suo nome per quanto riguarda il primato a livello nazionale, avendo scalzato da questa posizione Sir Bradley Wiggins, che aveva toccato la quota di 54,526 chilometri, sempre nel corso del 2015.

