Alex Dowsett si migliora, stabilisce il nuovo primato nazionale britannico ma non riesce a battere il Record dell’Ora firmato dal belga Victor Campanaerts nel 2019 in 55,089 chilometri. Il 33enne nativo di Maldon si è fermato a quota 54,555 chilometri, quindi a 534 metri dal bersaglio grosso, dichiarandosi comunque soddisfatto per la sua prova.

“Oggi non è stato un fallimento, ma il messaggio che arriva dal provarci e non esserci riuscito è forse più incisivo rispetto a quello di riuscire perché sarebbe stato davvero molto più facile non provarci per niente”, dichiara l’ex detentore del record mondiale (nel 2015, per poco più di un mese).

“Avevamo tre obiettivi in questo tentativo e ne abbiamo raggiunti due – spiega Dowsett (fonte: SpazioCiclismo) – 54,555 km è una distanza di cui sono fiero, è quel che avevo nelle gambe ed è il primo successo raggiunto. Sono stato in lotta con il record, nei primi trenta minuti andava bene, poi non sono riuscito a tenere quel ritmo. Il secondo, e più importante, è l’attenzione che abbiamo portato ad una condizione rara come la mia”.

Il ciclista britannico si riferisce alla sua emofilia, che non gli ha comunque precluso la possibilità di raggiungere grandissimi prestazioni sportive nell’arco della sua carriera agonistica.

Foto: Lapresse