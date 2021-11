Oggi sabato 6 novembre (attorno alle ore 05.00-06.00 italiane di domenica 7 novembre) Canelo Alvarez e Caleb Plant si affronteranno per il Mondiale unificato dei pesi supermedi. I riflettori saranno puntati sull’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas (Nevada, USA).

I due pugili più forti della categoria di peso fino a 76,2 kg saliranno sul ring, pronti per dare vita all’attesissima riunificazione delle cinture: il messicano metterà sul tavolo le corone WBA, WBO, WBC; lo statunitense metterà in palio quella della IBF. Stanotte avremo dunque un Campione del Mondo unico e indiscusso (sarebbe il primo nella storia di questa categoria, da quando esistono le quattro sigle), a meno di un pareggio che comporterà il mantenimento dei rispettivi scettri da parte dei due atleti.

Si tratta di uno dei match più attesi dell’intera stagione da parte degli appassionati della nobile arte. Il 31enne messicano partirà con i favori del pronostico, ma il 29enne statunitense ha tutte le carte in regola per tenergli testa. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Canelo Alvarez vs Caleb Plant, Mondiale unificato dei pesi supermedi (dunque per le sigle WBA, WBO, WBC, IBF). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Las Vegas sono indietro di otto ore rispetto a noi, deve ancora entrare in vigore l’ora legale).

CANELO ALVAREZ vs CALEB PLANT, MONDIALE SUPERMEDI: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 7 SETTEMBRE:

05.00-06.00 (circa) Mondiale WBA, WBO, WBC, IBF pesi supermedi: Saul “Canelo” Alvarez vs Caleb “Sweethands” Plant

In precedenza, dalle ore 03.00:

Elvis Rodriguez (Repubblica Dominicana) vs Juan Pablo Robero (Messico), pesi super leggeri (10 round)

Rey Vargas (Messico) vs Leonardo Baez (Messico), pesi super gallo (10 round)

Anthony Dirrell (USA) vs Marcos Hernandez (USA), pesi super medi (10 round)

CANELO ALVAREZ vs CALEB PLANT: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse