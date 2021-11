Virtus Bologna-Pesaro oggi, Serie A basket: orario, canale tv, programma, streaming

Poche ore e sarà palla a due al PalaDozza di Bologna tra la Virtus e la Carpegna Prosciutto Pesaro. La squadra Campione d’Italia cerca il riscatto nell’anticipo serale della settima giornata di Serie A di basket, dopo aver incassato due sconfitte consecutive in campionato (contro Napoli e Tortona, ovvero le due neo-promosse) insieme alla battuta d’arresto in EuroCup di mercoledì a Podgorica contro i montenegrini del Buducnost (86-82 il risultato finale) con cui i bolognesi hanno perso l’imbattibilità in campo europeo.

La Carpegna Prosciutto Pesaro, invece, occupa l’ultima posizione della classifica con due soli punti (frutto di una vittoria e ben cinque sconfitte), in coabitazione con la Fortitudo Bologna e l’Openjobmetis Varese – tre piazze storiche del nostro basket. I marchigiani di coach Banchi tenteranno in tutti i modi di provare a fermare la Virtus Bologna, che si presenterà al match di questa sera con la voglia di riscattare le sconfitte di queste ultime settimane per rialzarsi e mantenere il contatto con la capolista Olimpia Milano (12 punti e 6 vittorie) e la seconda in classifica ovvero l’Happy Casa Brindisi (10 punti).

Palla a due che verrà alzata al PalaDozza di Bologna alle ore 20:30. Sarà possibile seguire il match in diretta TV su Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà garantita da Discovery+, Eurosport Player e DAZN.

SERIE A BASKET, VIRTUS BOLOGNA-PESARO: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Sabato 6 Novembre

Ore 20:00 Segafredo Virtus Bologna-Carpegna Prosciutto Pesaro

SERIE A BASKET, VIRTUS BOLOGNA-PESARO: DOVE VEDERLA

Diretta TV: Eurosport 2 HD

Diretta Streaming: Discovery+, Eurosport Player, DAZN

Credit: Ciamillo