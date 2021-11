Calendario salto con gli sci 2021-2022: date Coppa del Mondo, Olimpiadi, Mondiali volo. Il programma

Sta per cominciare la quarantatreesima edizione della Coppa del Mondo di slato con gli sci, e si protrarrà dalla terza settimana di novembre fino a marzo inoltrato. Annata ricchissima, questa, tra i tradizionali Quattro Trampolini, i Mondiali di volo e, soprattutto, le Olimpiadi Invernali di Pechino.

Difende la Sfera di Cristallo il norvegese Halvor Egner Granerud, grande dominatore della stagione appena trascorsa. La quantità di rivali sarà sempre alta: tutto il team tedesco, i suoi stessi connazionali, i polacchi da Kamil Stoch in giù e Ryoyu Kobayashi che si avvicina da vincitore del campionato nazionale giapponese disputato a Sapporo. Capitolo Italia: le speranze sono fondamentalmente legate a buoni risultati di Giovanni Bresadola o a una risalita di Alex Insam, senza volare troppo in alto. Gli azzurri si sono preparati in quest’ultima fase a Innsbruck con gli austriaci, attesi peraltro a un ritorno a cose migliori dei due terzi posti tra Huber e Kraft nell’annata passata.

Di seguito l’intero calendario della stagione 2021-2022 di salto con gli sci maschile. Tutte le gare godranno della trasmissione di Eurosport attraverso i suoi canali tv e quelli streaming (Eurosport Player e Discovery+). Per le Olimpiadi Invernali non è ancora chiaro quale sarà lo spazio in chiaro della disciplina.

SALTO CON GLI SCI: COPPA DEL MONDO MASCHILE 2021-2022

19 novembre 2021, ore 16:30 Nizhny Tagil (Russia), Aist – HS134 LH – Qualificazione

20 novembre 2021, ore 16:30 Nizhny Tagil (Russia), Aist – HS134 LH

21 novembre 2021, ore 16:30 Nizhny Tagil (Russia), Aist – HS134 LH

26 novembre 2021, ore 17:10 Kuusamo (Finlandia), Rukatunturi – HS142 LH – Qualificazione

27 novembre 2021, ore 16:30 Kuusamo (Finlandia), Rukatunturi – HS142 LH

28 novembre 2021, ore 16:15 Kuusamo (Finlandia), Rukatunturi – HS142 LH

3 dicembre 2021, ore 18:00 Wisła (Polonia), Malinka – HS134 LH – Qualificazione

4 dicembre 2021, ore 16:30 Wisła (Polonia), Malinka – HS134 TL LH

5 dicembre 2021, ore 16:00 Wisła (Polonia), Malinka – HS134 LH

10 dicembre 2021, ore 19:15 Klingenthal (Germania), Vogtland Arena – HS140 LH – Qualificazione

11 dicembre 2021, ore 16:00 Klingenthal (Germania), Vogtland Arena – HS140 LH

12 dicembre 2021, ore 16:00 Klingenthal (Germania), Vogtland Arena – HS140 LH

17 dicembre 2021, ore 17:00 Engelberg (Svizzera), Gross-Titlis-Schanze – HS140 LH – Qualificazione

18 dicembre 2021, ore 16:00 Engelberg (Svizzera), Gross-Titlis-Schanze – HS140 LH

19 dicembre 2021, ore 16:00 Engelberg (Svizzera), Gross-Titlis-Schanze – HS140 LH

QUATTRO TRAMPOLINI

28 dicembre 2021, ore 16:30 Oberstdorf (Germania), Schattenbergschanze – HS137 LH – Qualificazione

29 dicembre 2021, ore 16:30 Oberstdorf (Germania), Schattenbergschanze – HS137 LH

31 dicembre 2021, ore 14:00 Garmisch-Partenkirchen (Germania), Große Olympiaschanze – HS142 LH – Qualificazione

1º gennaio 2022, ore 14:00 Garmisch-Partenkirchen (Germania), Große Olympiaschanze – HS142 LH

3 gennaio 2022, ore 13:30 Innsbruck (Austria), Bergisel – HS130 LH – Qualificazione

4 gennaio 2022, ore 13:30 Innsbruck (Austria), Bergisel – HS130 LH

5 gennaio 2022, ore 17:15 Bischofshofen (Austria), Paul Ausserleitner – HS142 LH – Qualificazione

6 gennaio 2022, ore 17:30 Bischofshofen (Austria), Paul Ausserleitner – HS142 LH

8 gennaio 2022, ore 16:00 Bischofshofen (Austria), Paul Ausserleitner – HS142 LH

9 gennaio 2022, ore 16:00 Bischofshofen (Austria), Paul Ausserleitner – HS142 TL LH

14 gennaio 2022, ore 18:00 Zakopane (Polonia), Wielka Krokiew – HS140 LH – Qualificazione

15 gennaio 2022, ore 16:00 Zakopane (Polonia), Wielka Krokiew – HS140 TL LH

16 gennaio 2022, ore 16:00 Zakopane (Polonia), Wielka Krokiew – HS140 LH

20 gennaio 2022, ore 7:00 Sapporo (Giappone), Ōkurayama – HS137 LH – Qualificazione

21 gennaio 2022, ore 8:30 Sapporo (Giappone), Ōkurayama – HS137 LH

22 gennaio 2022, ore 8:00 Sapporo (Giappone), Ōkurayama – HS137 LH

23 gennaio 2022, ore 2:00 Sapporo (Giappone), Ōkurayama – HS137 LH

28 gennaio 2022, ore 18:30 Willingen (Germania), Mühlenkopf – HS147 LH – Qualificazione

29 gennaio 2022, ore 16:00 Willingen (Germania), Mühlenkopf – HS147 LH

30 gennaio 2022, ore 15:15 Willingen (Germania), Mühlenkopf – HS147 LH

25 febbraio 2022, ore 17:10 Lahti (Finlandia), Salpausselkä – HS130 LH – Prologo

26 febbraio 2022, ore 16:30 Lahti (Finlandia), Salpausselkä – HS130 TL LH

27 febbraio 2022, ore 16:00 Lahti (Finlandia), Salpausselkä – HS130 LH

RAW AIR

2 marzo 2022, ore 16:45 Lillehammer (Norvegia), Lysgårdsbakken – HS140 LH – Prologo

3 marzo 2022, ore 16:00 Lillehammer (Norvegia), Lysgårdsbakken – HS140 LH

4 marzo 2022, ora ignota Oslo Holmenkollen (Norvegia), Holmenkollen – HS134 LH – Prologo

5 marzo 2022, ore 16:50 Oslo Holmenkollen (Norvegia), Holmenkollen – HS134 LH

6 marzo 2022, ore 15:45 Oslo Holmenkollen (Norvegia), Holmenkollen – HS134 LH

18 marzo 2022, ore 17:15 Oberstdorf (Germania), Heini Klopfer – HS235 FH – Qualificazione

19 marzo 2022, ore 16:00 Oberstdorf (Germania), Heini Klopfer – HS235 FH

20 marzo 2022, ore 16:00 Oberstdorf (Germania), Heini Klopfer – HS235 FH

PLANICA7

24 marzo 2022, ore 11:00 Planica (Slovenia), Letalnica – HS240 FH – Qualificazione

25 marzo 2022, ore 14:00 Planica (Slovenia), Letalnica – HS240 FH

26 marzo 2022, ore 10:00 Planica (Slovenia), Letalnica – HS240 TL FH

27 marzo 2022, ore 10:00 Planica (Slovenia), Letalnica – HS240 FH

MISTE

28 gennaio 2022, ore 16:30 Willingen (Germania), Mühlenkopf – HS147 LT LH

4 marzo 2022, ore 16:00 Oslo Holmenkollen (Norvegia), Holmenkollen – HS134 TL LH

OLIMPIADI PECHINO 2022: SALTO CON GLI SCI (GARE MASCHILI E MISTE)

5 febbraio 2022, ore 7:20 Qualificazione individuale NH

6 febbraio 2022, ore 12:00 Gara individuale NH

7 febbraio 2022, ore 12:45 Gara a squadre mista NH

11 febbraio 2022, ore 12:00 Qualificazione LH

12 febbraio 2022, ore 12:00 Gara individuale LH

14 febbraio 2022, ore 12:00 Gara a squadre LH

MONDIALI DI VOLO 2022

Vikersund (Norvegia)

10 marzo 2022, ore 15:50 Qualificazione gara individuale HS240

11 marzo 2022, ore 16:30 Gara HS240

13 marzo 2022, ore 16:30 Gara HS240

Foto: LaPresse