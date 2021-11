Sabato di anticipi in Serie A per quanto riguarda la dodicesima giornata di campionato. Il campo ha prodotto dei risultati che rischiano di risultare molto importanti in entrambi i match giocati finora in questa giornata.

Nel match delle 15, lo Spezia si è imposto per 1-0 contro il Torino. Partita molto fisica, bloccata per larghi tratti, giocata molto di più sulla fisicità e sui nervi piuttosto che con la tecnica. In questo scenario, a decidere il risultato è stato un vero e proprio gioiello di Jacopo Sala, che con un precisissimo destro da fuori, ha superato il portiere del Torino per l’1-0 definitivo. Granata che hanno protestato per un possibile fallo di mano in area di rigore dello Spezia, ma che lungo il corso dei 90 minuti non hanno saputo far valere il maggior tasso tecnico. Spezia che sale così a 11 punti in classifica, con il Torino che resta a 14.

SPEZIA – TORINO 1-0

GOL: 58′ Sala (S)

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko (st 45+2′ Ferrer), Sala (st 26′ Salcedo), Maggiore; Verde (st 35′ Manaj), Nzola, Gyasi. All. Thiago Motta.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji (st 39′ Izzo), Bremer, Rodriguez; Singo (st 29′ Zaza), Rincon (st 12′ Baselli), Lukic, Aina; Praet, Linetty (st 12′ Pjaca); Belotti (st 12′ Sanabria). All. Juric.

Corre su binari simili anche l’incontro delle 18, che vedeva sfidarsi due rivali storiche del nostro campionato: la Juventus e la Fiorentina. La squadra di Allegri doveva provare a fare risultato per scacciare la crisi delle ultime settimane, Fiorentina che arrivava a questa sfida davanti ai bianconeri in classifica e con tutte le intenzioni di restarci. Dopo 90 minuti in cui la Juventus crea poco, soffre e in generale non è mai pericolosa, riesce a trovare il decisivo vantaggio con un gran tiro di Juan Cuadrado, approfittando anche della superiorità numerica dovuta al doppio giallo rimediato da Milenkovic. Juventus che impatta proprio i viola a 18 punti in classifica, ma la crisi non sembra superata.

JUVENTUS – FIORENTINA 1-0

GOL: 90+1′ Cuadrado (J)

Juventus (4-4-2): Perin; Danilo, Rugani, de Ligt, Alex Sandro (46′ Pellegrini); Chiesa, Locatelli, McKennie, Rabiot (78′ Cuadrado); Dybala (90+2′ Bentancur), Morata (88′ Kaio Jorge). All. Allegri.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura (78′ Duncan), Torreira (64′ Amrabat), Castrovilli (78′ Nastasic); Callejon (74′ Igor), Vlahovic, Saponara (74′ Sottil). All. Italiano.

Foto: Photo LiveMedia/Claudio Benedetto