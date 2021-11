Dopo il successo della Juventus sul campo della Sampdoria, sono andati in scena quest’oggi altri due incontri dell’ottavo turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2021-2022, ovvero Hellas Verona-Roma e Fiorentina-Inter.

Allo Stadio Comunale di Vigasio il Verona non è riuscito a contenere la verve realizzativa delle giallorosse che si sono imposte per 5-1. Le marcature di Lazaro al 9′ e al 76′, di Giugliano al 27′, di Andressa su rigore al 35′ e di Serturini al 59′ sono state le firme delle capitoline e a nulla è valso il gol scaligero di Cedeno al 78′. Una vittoria netta che conferma quanto la compagine romana sia tra le migliori in termini di proposta di gioco in Serie A e la partita odierna ne ha dato dimostrazione.

Decisamente più combattuta e lottata la sfida del ‘Gino Bozzi’ di Firenze. L’ha spuntata la formazione allenata da Rita Guarino per 3-2. Un match dall’andamento imprevedibile. Le nerazzurre hanno concluso la prima frazione di gioco avanti di due gol grazie alle segnature di Bonetti (grande ex) e di Simonetti. A completare il quadro negativo tra le fila viola è arrivata sul finire del primo tempo l’espulsione di Breitner.

Nella ripresa, incredibilmente, le gigliate sono pervenute al pareggio grazie a una strepitosa Daniela Sabatino che ha trovato la via della rete al 51′ e all’83’. In pieno recuperò però la Beneamata grazie a Brustia, entrata poco prima al posto di Pandini, ha realizzato la marcatura del successo definitivo. Un riscontro che proietta l’Inter in quinta posizione a -1 dalla Roma, mentre la Fiorentina rimane a quota nove.

Foto: Domenico Cippitelli / LPS