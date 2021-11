Calcio, Qualificazioni Mondiali 2022: la Croazia piega la Russia, la Serbia manda Cristiano Ronaldo ai play-off, Morata lancia la Spagna

Una domenica ricchissima di match valevoli per le qualificazioni ai Mondiali di calcio di Qatar2022 quella a cui abbiamo assistito oggi. Siamo ormai al termine dei rispettivi percorsi, per cui ogni punto può fare la differenza. Ha fatto la differenza, eccome, il successo della Croazia contro la Russia nello scontro decisivo del Gruppo H, come quello della Serbia in casa del Portogallo nel Gruppo A, per mandare Vlahovic e compagni in Qatar. Stesso discorso per la Spagna, che piega la Svezia con un gol di Morata e chiude i conti.

Nel Gruppo H la Croazia centra un pesantissimo successo per 1-0 ai danni della Russia. A Spalato decide tutto l’autorete di Kudryashov all’81° minuto. Con questi 3 punti Modric e compagni passano al comando a quota 23 e più uno proprio sulla Russia ad una giornata dal termine. Negli altri incontri, tutto facile per la Slovacchia che passeggia per 6-0 a Malta, mentre la Slovenia piega Cipro per 2-1

Nel Gruppo J tutto facile per la Germania che passa 4-1 in Armenia grazie, anche, alla doppietta di Gundogan, mentre il romanista Mkhitaryan rende meno netto il passivo. Nelle altre sfide, la Romania supera per 2-0 il Liechtenstein a domicilio, mentre la Macedonia del Nord stende l’Islanda con il punteggio di 3-1, con doppietta di Elmas del Napoli. In classifica la Germania, che era già qualificata, raggiunge quota 27 punti, mentre la Macedonia difende il suo secondo posto con 18 punti, a +1 sulla Romania.

Nel Gruppo B la Spagna fatica ma supera per 1-0 la Svezia grazie ad una rete di Morata a pochi minuti dalla fine, mentre nell’altra partita Grecia e Kosovo impattano sull’1-1. Con questi risultati la Spagna blinda primo posto e qualificazione, mentre la Svezia rimane saldamente al secondo posto a -4 dagli iberici.

La grande sorpresa di serata arriva dal Gruppo A con la Serbia che passa per 2-1 in casa del Portogallo. Tadic e Mitrovic ribaltano il gol del vantaggio dei lusitani di Renato Sanches ed ora Cristiano Ronaldo e compagni sono costretti a passare dai play-off per acciuffare i Mondiali. Infine l’Irlanda supera il Lussemburgo a domicilio con il punteggio di 2-0. In classifica la Serbia raggiunge quota 20 e stacca i portoghesi di 3 lunghezze con lo scontro diretto a favore.

