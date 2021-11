Paolo Nicolato ed i ragazzi della Nazionale Under 21 si preparano per dare battaglia per la quinta partita di qualificazione europee contro l’Irlanda. Il tecnico italiano ha dovuto rinunciare a Riccardo Calafiori, difensore della Roma che dovrà rinunciare all’appuntamento di venerdì prossimo in seguito ad un infortunio.

Il nativo di Lonigo ha commentato ai microfoni della FIGC: “L’Irlanda è una squadra abituata a giocare bene, soprattutto in casa. Penso che questa è la difficoltà maggiore che ci troviamo davanti nel nostro cammino. Sarei contento di ripetere le ultime prestazioni.

Il CT veneto, reduce da tre vittorie ed un pareggio ha continuato dicendo: “Mi piace la squadra come gioca, mi auguro continui con questo passo. Spero che riusciremo a dimostrare anche in trasferta, in un campo difficile, la qualità dei nostri calciatori”.

Tutti i convocati contro l’Irlanda

Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Russo (Alessandria), Stefano Turati (Reggina);

Difensori: Raoul Bellanova (Cagliari), Andrea Cambiaso (Genoa), Andrea Carboni (Cagliari), Gabriele Ferrarini (Perugia), Matteo Lovato (Atalanta), Caleb Okoli (Cremonese), Lorenzo Pirola (Monza), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Cremonese), Filippo Ranocchia (Vicenza), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Iyenoma Destiny Udogie (Udinese);

Attaccanti: Matteo Cancellieri (Hellas Verona), Lorenzo Colombo (Spal), Lorenzo Lucca (Pisa), Samuele Mulattieri (Crotone), Roberto Piccoli (Atalanta), Emanuel Vignato (Bologna).

