Leonardo Bonucci è pronto la sfida. Domani, allo Stadio Olimpico di Roma, l’Italia affronterà la Svizzera per un vero e proprio spareggio per il primato del raggruppamento delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar.

Un appuntamento fondamentale nel quale la Nazionale non arriva al meglio viste le tante defezioni. Dell’elenco dei ‘malandati’ faceva parte anche Bonucci, che però ha recuperato dall’affaticamento muscolare. Spetterà a lui, in coppia con Francesco Acerbi, guidare la retroguardia azzurra contro i rossocrociati.

Una vigilia, quindi, non facile per la selezione di Roberto Mancini anche perché le polemiche circa i ritorni a casa dei calciatori acciaccati sono state molte: “Sono chiacchiere che ci hanno fatto sorridere. Io non mi sono mai tirato indietro sia col club che con la Nazionale. E’ giusto esserci sempre e dopo due giorni di recupero per l’affaticamento, sono tornato ad allenarmi“, ha precisato il centrale della Juventus.

Entrando nei dettagli della partita di domani: “Ci sono sensazioni positive come è sempre stato da quando mister Mancini guida la Nazionale. Il pubblico ci darà una grossa mano e speriamo di poter gioire insieme a fine partita. Una partita dentro e fuori come Italia-Svezia? Quell’esperienza negativa ci è rimasta dentro, ha lasciato il segno. Dobbiamo vivere di queste emozioni, come quelle vissute prima della finale di Euro 2020. Noi pensiamo alla sfida contro la Svizzera ora, poi a quella di lunedì contro l’Irlanda del Nord. Vogliamo fare una grande prestazione e poi penseremo al resto“, ha precisato il calciatore nostrano.

Di seguito il video della conferenza stampa:

VIDEO CONFERENZA STAMPA DI LEONARDO BONUCCI





Foto: LaPresse