Non solo Italia-Svizzera nel venerdì dedicato alle qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio in Qatar. Nel gruppo degli azzurri (Gruppo C) l’Irlanda del Nord ha battuto la Lituania per 1-0. Al Windsor Park di Belfast una rete di Satkus dopo 18′ ha deciso la sfida. I nordirlandesi salgono a quota 8 punti e lunedì affronteranno la Nazionale di Roberto Mancini senza avere chance di qualificarsi, ma con voglia di far bene davanti al proprio pubblico.

Nel Gruppo F, vittoria per 3-1 della Danimarca contro le Isole Far Oer. Skov Olsen, Brunn Larsen e Mahele hanno scritto il loro nome sul tabellino. Danesi imbattuti e primi nel girone. Nello stesso raggruppamento, vittoria della Scozia per 2-0 sul campo della Moldavia: allo “Zimbru” di Chisinau sono state decisive le marcature di Nathan Patterson e di Ché Adams. Scozzesi sicuri di essere al playoff aritmeticamente. 4-2 dell’Austria contro Israele con il bolognese Arnautovic a segno.

Nel Gruppo I la Polonia è andata via da Andorra con un 4-1 frutto dei gol di Lewandowski (doppietta), Jozwiak e di Arek Milik. Padroni di casa a segno con Marc Pujol. Polacchi dunque secondi a -3 dall’Inghilterra protagonista di una goleada. I Leoni si sono imposti per 5-0 contro l’Albania, con Kane autore di una tripletta e Maguire ed Henderson a completare l’opera. Inglesi sempre più vicini al Qatar.

