La Serie A di calcio femminile 2021 è giunta alla sua ottava giornata, che ha lasciato in testa alla classifica la Juventus, capace di rimanere addirittura a punteggio pieno, seguita da due formazioni dal grande valore come Sassuolo e Milan, per un turno che ha visto le giocatrici azzurre in grande spolvero. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio le migliori italiane di questo fine settimana.

3 – Sofia Cantore (Sassuolo): le neroverdi si stanno candidando ad un ruolo di vertice in campionato, alle spalle solamente della Juventus e sconfitte solamente dalla Roma. Ieri Sassuolo ha dovuto faticare parecchio per portare a casa i tre punti, facendosi raggiungere sul 2-2 da Pomigliano, ma riuscendo a prendere il largo nel finale, fino al 4-2, messo a segno proprio da Cantore, al sesto sigillo in stagione.

2 – Valentina Giacinti (Milan): anche il Milan ha all’attivo una sola sconfitta in questo campionato, maturata contro il Sassuolo, ma sta dimostrando una grande voglia di vincere nonostante tante difficoltà in campo. Anche contro l’Empoli le rossonere hanno sudato le famigerate sette camice, riuscendo a spuntarla proprio grazie a Giacinti, per un gol che ha portato tre punti molto pesanti.

1 – Valentina Cernoia (Juventus): è la capolista e lo è grazie alle abilità di un gruppo dalle forti tinte azzurre, dove si è distinta questa settimana proprio la mezzala, che in una gara più dura del previsto contro una coriacea Sampdoria ha messo la griffe sull’ottava sinfonia.

Foto: LaPresse