Basket femminile, Slovacchia-Italia e Italia-Lussemburgo: date, orari, tv, programma Qualificazioni Europei 2023

L’Italia torna in campo per le qualificazioni agli Europei del 2023, e lo fa con due partite nel bel mezzo del mese di novembre. Le azzurre guidate da Lino Lardo sfideranno la Slovacchia giovedì 11 a Piestany, mentre domenica 14, al PalaCattani di Faenza, riceveranno il Lussemburgo.

Si tratta della prima vera volta in cui Lardo potrà vivere le qualificazioni europee in maniera propriamente detta, dato che le precedenti due occasioni le aveva vissute all’interno di bolle. L’avversaria più pericolosa è fuor di dubbio la Slovacchia, in cui ci sono tra le convocate due giocatrici ben conosciute nel campionato italiano dei tempi recenti, Ivana Jakubcova e Sabina Oroszova. Il Lussemburgo, a parte Lisa Jablonowski a Costa Masnaga e un paio di giocatrici di stanza in Germania, non si può certo definire un ostacolo.

Le partite dell’Italia alle qualificazioni europee femminili 2023 si terranno giovedì 11 e domenica 14. Sarà possibile seguire Slovacchia-Italia in diretta streaming sul canale YouTube della FIBA e Italia-Lussemburgo ancora in diretta streaming sulla pagina Facebook Italbasket. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

WOMEN’S EUROBASKET 2023, QUALIFICAZIONI: PROGRAMMA ITALIA

GIOVEDI’ 11 NOVEMBRE

Ore 18:00 Slovacchia-Italia (a Piestany)

DOMENICA 14 NOVEMBRE

Ore 18:00 Italia-Lussemburgo (a Faenza)

WOMEN’S EUROBASKET 2023, QUALIFICAZIONI: STREAMING ITALIA

DIRETTA STREAMING – YouTube FIBA (Slovacchia-Italia), pagina Facebook Italbasket (Italia-Lussemburgo)

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: fiba.basketball