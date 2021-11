Il primo dei Test Match delle Autumn Nations Series 2021, il calendario di incontri del rugby internazionale di questo mese di novembre, ha visto oggi l’Italia perdere per 9-47 contro la Nuova Zelanda. Ha parlato al sito federale il capitano degli azzurri, Michele Lamaro.

Per lui oggi prima presenza da capitano: “Nel finale hanno sfruttato il nostro calo fisico, usando il piede sulla profondità per metterci tutta la pressione addosso quando avevamo dato tutto quello che avevamo. Per il futuro dobbiamo imparare ad adattarci meglio a queste situazioni, crescere come collettivo e come singoli“.

Il racconto del match: “I primi minuti sono stati dedicati a sentire il match, la scelta di insistere sulle rimesse laterali aveva il senso di continuare a far loro pressione in una fase in cui la stavano soffrendo parecchio. Si è trattata di una scelta condivisa con Paolo Garbisi, ed anche se poi non abbiamo gestito al meglio quelle situazioni, era comunque la scelta giusta“.

Guarda al prossimo futuro Lamaro: “A fine primo tempo c’era soddisfazione per come stavamo tenendo in difesa, volevamo continuare su quella linea e difatti al rientro abbiamo continuato tenere molto alti i nostri ritmi difensivi. Siamo all’inizio di un nuovo ciclo, nuovo allenatore, nuovo capitano, nuovo gioco: il test di oggi dice chiaramente che la difesa è il nostro punto di partenza, nei prossimi giorni analizzeremo con attenzione quello che ha funzionato meno, per farci trovare pronti all’appuntamento con i Pumas di sabato prossimo“.

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani