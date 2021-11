Domani pomeriggio, alle 18.30, torna l’Italia U21 di Paolo Nicolato, a caccia della qualificazione agli Europei di categoria del 2023. Il gruppo 6 vede gli azzurri al secondo posto, con dieci punti in quattro partite dietro alla Svezia con un punto (ed una partita) in più; partita di domani al Tallaght Stadium contro i pari categoria dell‘Irlanda.

La squadra del selezionatore Jim Crawford è ancora in piena corsa per un posto nella competizione continentale, essendo a soli tre punti dagli azzurrini a parità di partite. Il match di domani potrà dunque servire per rendere la corsa al primo posto un affare a due con gli svedesi.

Il CT Paolo Nicolato ha letto così la partita in conferenza stampa: “L’Irlanda è una squadra molto competitiva in casa, noi dovremo avere la capacità di fare una partita sporca, anche se forse non è nelle nostre caratteristiche principali visto che siamo una squadra che vuole far emergere la propria qualità. Ma stavolta serve una gara aggressiva, intensa. Abbiamo in mente quello che dobbiamo fare“.

Il selezionatore azzurro mantiene il focus sul percorso di crescita che deve fare la sua Nazionale: “Stiamo cercando di mettere un mattone dopo l’altro conservando quelli precedenti, cerchiamo di fissare quello che abbiamo fatto bene e di aggiungere altro. Ovvio che il confronto dipende dall’avversario, per quello che riguarda la mia squadra sono contento di come i ragazzi si allenano e partecipano al lavoro collettivo. Bisogna proseguire sulla nostra linea, abbiamo fatto grandi passi avanti, siamo ottimisti sull’aspettativa della prestazione, poi bisognerà vedere in campo. Ci siamo allenati bene, speriamo di essere continui nell’aggressività“.

Foto: LaPresse