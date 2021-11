L’11 dicembre prossimo, Nicola Henchiri salirà sul ring per andare a caccia del titolo europeo. Dopo la sconfitta subita lo scorso 15 ottobre a Trieste, per mano dello spagnolo Juan Felix Gomez nel quale era in palio la cintura EU dei superpiuma, a Nicola Henchiri (10-5-2) viene quindi offerta la grande occasione di combattere per il titolo continentale della categoria, che attualmente risulta vacante.

Il trentunenne pisano, quindi, il prossimo 11 dicembre sarà in azione in quel di Herstal in Belgio ed affronterà il pugile kirghiso naturalizzato belga Faroukh Kourbanov (18-3) che, a suo tempo, era stato designato sfidante ufficiale del francese Samir Ziani. Il transalpino, poi, decise di abbandonare il titolo. Per Kourbanov si tratterà della seconda occasione per conquistare il titolo europeo, dopo la sconfitta subita nel 2019 in Francia proprio con Ziani.

Il pugile belga è stato battuto nel 2018 sul ring del teatro Principe di Milano per mano di Devis Boschiero nell’incontro nel quale era in palio la cintura EU. Lo scorso marzo a Wembley, invece, ha incassato una sconfitta ai punti per MD per mano del gallese Joe Cordina.

Foto: Lapresse