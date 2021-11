Beach volley, World Tour 2021 Itapema. Lupo/Ranghieri già agli ottavi!

Percorso netto per Daniele Lupo e Alex Ranghieri nel torneo di esordio a Itapema (4 stelle). La coppia italiana, nella tarda serata di ieri, ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva che significa accesso diretto agli ottavi di finale. Al primo vero esame di livello elevato, gli azzurri hanno risposto in maniera soddisfacente battendo 2-0 la coppia norvegese Berntsen/Mol.

Partita abbastanza lineare con la coppia italiana che si è imposta con i parziali di 21-17 e 21-16 contro un binomio, quello norvegese, che ha dato ben più filo da torcere a molti altri avversari in questa stagione. Lupo/Ranghieri attendono le sfide del pomeriggio e quelle dei sedicesimi di finale per conoscere il nome dell’avversario che affronteranno questa sera alle 22 con l’obiettivo di entrare nei quarti di finale.

Nella finale che vale il terzo posto nel girone e dunque l’accesso ai sedicesimi di finale Benzi/Bonifazi affronteranno alle 13.40 i cechi Bercik/Dumek che hanno come miglior risultato in stagione in quinto posto nel torneo 1 stella di Rubavu in Rwanda. Claudia Scampoli e Margherita Bianchin alle 12.50 saranno in campo contro le statunitensi Quiggle/Schermerhorn, vincitrici quest’anno, del primo torneo di Sofia e terze nel secondo, assidue frequentatrici del circuito AVP, con in palio un posto nei sedicesimi di finale.

Finali primo posto gironi femminili: Agatha/Duda (BRA)-Davidova/Lunina (UKR) 2-0 (21-15, 21-13), Álvarez/Moreno (ESP)-Makhno/Makhno (UKR) 2-1 (21-18, 18-21, 15-12), Rebecca/Talita (BRA)-Cannon/Hughes (USA) 2-0 (21-18, 23-21), Carol/Barbara (BRA)-Grüne/Schulz (GER) 2-0 (21-11, 21-12), Stam/Schoon (NED)-Tainá/Victoria (BRA) 1-2 (18-21, 21-14, 13-15), Vieira/Chamereau (FRA)-Elize Maia/Thamela (BRA) 1-2 (13-21, 21-12, 12-15), Hermannova/Stochlova (CZE)-Andressa/Vitoria (BRA) 1-2 (21-15, 18-21, 11-15), Müller/Tillmann (GER)->Taiana Lima/Hegeile (BRA) 2-1 (18-21, 21-16, 15-4)

Finali terzo posto gironi femminili: Windeleff/Bisgaard (DEN)-Rivas Zapata/Chris (CHI), Maria Antonelli/Fernanda (BRA)-Helland-Hansen/Olimstad (NOR), Schneider/Klinke (GER)-Placette/Richard (FRA), Shiba/Take (JPN)-Hasegawa/Sakaguchi (JPN), Nyström/Gusarova (CYP)-Carro/Lobato (ESP), Gallay/Pereyra (ARG)-Ishii/Mizoe (JPN), Quiggle/Schermerhorn (USA)-Scampoli/Bianchin (ITA), Kotnik/Lovsin (SLO)-Day/Flint (USA)

Semifinali gironi maschili: Pool A: Evandro/Álvaro Filho (BRA)-Bonifazi/Benzi (ITA) 2-1 (17-21, 21-14, 15-11), Kramarenko/Hudyakov (RUS)-Bercik/Dumek (CZE) 2-0 (21-14, 21-19). Pool B: Alison/Guto (BRA)-Huerta/Jiménez (ESP) 2-0 (21-15, 21-13), Sander/Crabb (USA)-Brinck/Abell (DEN) 2-1 (21-18, 18-21, 15-12). Pool C: George/Andre (BRA)-Popov/Reznik (UKR) 2-0 (21-19, 21-16), Kuvichka/Kislytsyn (RUS)-Krou/Aye (FRA) 1-2 (19-21, 21-13, 13-15). Pool D: Azaad/Capogrosso (ARG)-Vitor Felipe/Renato (BRA) 0-2 (18-21, 15-21), Dziadkou/Piatrushka (BLR)-Nurminen/Siren (FIN) 2-0 (21-17, 21-17). Pool E: Schalk/Brunner (USA)-Arthur/Pedro Solberg (BRA) 1-2 (24-26, 21-19, 9-15), Åhman/Hellvig (SWE)-Hannibal/Cairus (URU) 2-0 (21-11, 21-13). Pool F: Lupo/Ranghieri (ITA)-Friedl/Trummer (AUT) 2-0 (21-14, 21-14), Berntsen/Mol (NOR)-Stephens/Sarabia (MEX) 2-0 (21-11, 21-18). Pool G: Huber/Dressler (AUT)-Huster/Winter (GER) 2-0 (22-20, 21-18), Pfretzschner/Sowa (GER)-Budinger/Field (USA) 2-1 (25-27, 21-15, 15-10). Pool H: Gavira/Huerta (ESP)-Saymon/Oscar (BRA) 1-2 (14-21, 21-19, 21-23), Nõlvak/Tiisaar (EST)-Aravena/Droguett (CHI) 2-0 (21-19, 21-14).

Finali primo posto gironi maschili: Evandro/Álvaro Filho (BRA)-Kramarenko/Hudyakov (RUS) 2-0 (21-13, 21-11), Alison/Guto (BRA)-Sander/Crabb (USA) 2-0 (21-15, 21-17), George/Andre (BRA)-Krou/Aye (FRA) 2-0 (28-26, 21-14), Vitor Felipe/Renato (BRA)-Dziadkou/Piatrushka (BLR) 2-1 (21-17, 16-21, 15-13), Arthur/Pedro Solberg (BRA)-Åhman/Hellvig (SWE) 0-2 (17-21, 16-21), Lupo/Ranghieri (ITA)-Berntsen/Mol (NOR) 2-0 (21-17, 21-16), Huber/Dressler (AUT)-Pfretzschner/Sowa (GER) 2-1 (21-15, 19-21, 15-11), Saymon/Oscar (BRA)-Nõlvak/Tiisaar (EST) 1-2 (21-18,19-21, 10-15)

Finali terzo posto gironi maschili: Bonifazi/Benzi (ITA)-Bercik/Dumek (CZE), Huerta/Jiménez (ESP)-Brinck/Abell (DEN), Popov/Reznik (UKR)-Kuvichka/Kislytsyn (RUS), Azaad/Capogrosso (ARG)-Nurminen/Siren (FIN), Schalk/Brunner (USA)-Hannibal/Cairus (URU), Friedl/Trummer (AUT)-Stephens/Sarabia (MEX), Huster/Winter (GER)- Budinger/Field (USA), Gavira/Huerta (ESP)- Aravena/Droguett (CHI).

