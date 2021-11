Beach volley, la leggenda Ricardo Santos allenerà Rossi/Carambula

Arriva dalla coppia formata da Adrian Carambula ed Enrico Rossi una vera e propria notizia bomba. Sarà Ricardo Santos, tre medaglie in tre edizioni dei Giochi Olimpici dal 2000 al 2008, il nuovo allenatore della coppia numero uno in Italia. Argento a Sydney con Zè Marco, oro ad Atene e bronzo a Pechino in coppia con Emanuel Rego, il brasiliano Ricardo Santos, classe 1975 di Salvador, è uno dei giocatori più forti della storia del beach volley.

Aveva tentato, da giocatore, di ottenere l’ultima qualificazione olimpica prima a Rio e poi disputando anche qualche torneo dopo l’Olimpiade casalinga ma poi ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore e dunque sostituirà Andrea Raffaelli alla guida della coppia azzurra.

Ricardo Santos in carriera ha preso parte a 238 tornei della Fivb, vincendone ben 56, è stato campione del mondo a Rio nel 2003, conquistando altre 3 medaglie d’argento iridate (una anche a Roma nel 2011) e ha vinto nel 2007 i Campionati Panamericani. Una vera icona del beach volley che tenterà di guidare la coppia azzurra alla qualificazione a Parigi 2021.

Rossi/Carambula, che non parteciperanno all’ultimo torneo 4 sette della stagione la prossima settimana a Itapema in Brasile, al momento sono l’unica coppia italiana che potrà entrare direttamente nei torneo Elite con sole 16 coppie al via dalla prossima stagione.

“E’ con grande emozione che vorremmo presentare la leggenda Ricardo Santos, come nuovo Head Coach per il prossimo ciclo olimpico! Non molti giocatori hanno l’opportunità di lavorare con i loro idoli e anche per molti altri motivi sarà un onore averlo al nostro fiancomentre diamo la caccia ai nostri obiettivi. Iniziamo con il nostro primo training camp (gennaio) a Joao Pessoa” hanno scritto sui social Adrian Carambula ed Enrico Rossi.

Foto Fivb