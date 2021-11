Basket: Virtus Bologna, prima sconfitta in EuroCup 2021-2022. Il Buducnost vince in casa nel finale

Prima sconfitta stagionale per la Virtus Segafredo Bologna in EuroCup. Nella terza giornata del girone B, la squadra allenata da Sergio Scariolo deve soccombere con il punteggio di 86-82 alla Moraca di Podgorica contro il Buducnost, dove la coppia Justin Cobbs (23 punti e 8 assist)-Willie Reed (21 e 6) fa tutta la differenza anche con la giornata storta di Micov di mezzo. Da parte bianconera non bastano i 15 di Marco Belinelli e Kevin Hervey, come nemmeno i 13 di un solido Amedeo Tessitori.

Partenza sprint della Virtus nei primi due minuti, con uno 0-8 del quale i direttori d’orchestra sono Teodosic e Pajola. Per larga parte del primo quarto le trame offensive virtussine sono uno strano rebus difficile da risolvere per i montenegrini, che però recuperano nel finale con Popovic che piazza la tripla del 22-25. La risposta ce l’ha Belinelli sulla sirena: 22-28.

Scappa di nuovo la Virtus, con l’ex Spurs e Tessitori a rimettere la distanza intorno alle dieci lunghezze nel giro di un paio di minuti. Entra in partita anche Cordinier, che con Hervey porta i suoi sul +13 (29-42), ma gli americani della squadra di Podgorica fanno il loro e, lungo un blackout offensivo bianconero di tre minuti, riescono a ricucire fino al 37-42. Ripartono Hervey e soprattutto Pajola, si va all’intervallo sul 34-45.

I padroni di casa, dopo aver subito il roboante rientro in campo di Tessitori, fanno rabbiosamente ritorno nella partita con Wiley e Reed che forzano il -5. Hervey e Pajola provano a rimettere distanze adeguate, ma il Buducnost, sospinto dal sempre rumoroso pubblico di Podgorica, è ormai in fiducia, pareggia con due liberi di Popovic a quota 59 e sorpassa sul 62-61 con una sua tripla. Hervey, Mannion e Belinelli non si fanno pregare, piazzano ognuno una tripla ed è 64-70 a 10′ dalla fine.

Non si segna tanto a inizio ultimo quarto, ma c’è quel che serve ai montenegrini per rientrare in pieno con Cobbs, ottimo anche come passatore oltre che come realizzatore. Fino a 5′ dalla fine c’è un lungo elastico a trazione virtussina, poi arriva il nuovo sorpasso di Jagodic-Kuridza sul 77-76 e subito a seguire l’affondo fino all’82-77 col punto esclamativo dell’alley oop Cobbs-Reed. Weems segna (quasi) dalla distanza a causa di un piede sulla linea dei tre punti, la Virtus non molla, ma Jaiteh a rimbalzo in attacco commette un errore quasi fatale, sbagliando l’impossibile sotto canestro. Cobbs sbaglia, Belinelli guadagna e segna tre liberi, le V nere difendono perfettamente su Micov, ma in 20″5 Teodosic commette un errore per lui incredibile nel cambio di lato sotto canestro; obbligato il fallo su Cobbs, che fa 2/2 e chiude i conti.

BUDUCNOST VOLI PODGORICA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 86-82 (22-28, 34-45, 64-70)

BUDUCNOST – Cobbs 23, Atic 5, Sehovic ne, Micov 4, Barovic ne, Seeley 4, Nikolic, Jagodic-Kuridza 6, Drobnjak 2, Wiley 9, Popovic 12, Reed 21. All. Dzikic

BOLOGNA – Tessitori 13, Cordinier 8, Mannion 3, Belinelli 15, Pajola 8, Alibegovic 1, Hervey 15, Ruzzier ne, Jaiteh 2, Alexander 0, Weems 9, Teodosic 8. All. Scariolo

Credit: Ciamillo