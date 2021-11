Basket femminile, Qualificazioni Europei 2023: Italia, a Faenza contro il Lussemburgo per la seconda vittoria

Secondo impegno nelle qualificazioni agli Europei 2023 per l’Italia di Lino Lardo. Le azzurre, al PalaCattani di Faenza, sfidano il Lussemburgo e cercano di concludere con un altro sorriso questa finestra, prima che il campionato si riprenda tutta l’attenzione, e, per chi le fa, anche le Coppe.

Si vedrà il debutto azzurro di Matilde Villa, forse la vera notizia della giornata: a nemmeno 17 anni la giocatrice di Costa Masnaga, già autrice di numerosi exploit in Serie A1. Vanno ripercorsi tutti: sette partite in doppia cifra di cui due oltre i 20 punti nella stagione 2019-2020, 36 punti contro Sassari in quella successiva e 38 contro Campobasso in quella attuale. A livello internazionale è ancora completamente da testare al livello superiore, ma è certamente giustificato l’interesse mediatico attorno a una giovane che, comunque, ha sempre saputo mantenere, almeno fino ad ora, i piedi per terra.

Il Lussemburgo arriva a quest’incontro avendo perso la prima partita, quella contro la Svizzera, per 54-58: a mancare è stato l’apporto di Lisa Jablonowski, che proprio di Matilde Villa è compagna a Costa Masnaga: la lunga non ha reso ai livelli di Magaly Meynadier e di Esmeralda Skrijelj (14 e 13 punti). Il tutto considerando un ulteriore fattore: alla Svizzera mancava Marielle Giroud, la miglior realizzatrice nonché faro dell’Elfic Fribourg.

L’Italia non sembra destinata ad avere particolari difficoltà, se non altro perché, a parte Jablonowski, Cathrin Wolff e Michelle Dittgen sono sì giocatrici di discreto livello, ma per quel che riguarda le altre è ampio il blocco militante nel campionato locale, soprattutto a Dudelange con qualche sprazzo di Grengewald. La migliore, Anne Simon, non può giungere perché impegnata in NCAA, fatto che ha spesso bloccato anche diverse azzurre nel tempo (ne sa qualcosa, dalle parti nostre, Lorela Cubaj, che ha scelto di restare un altro anno di là dall’Oceano).

Ci sono due precedenti tra le squadre, entrambi giocati nel 2012 quando si disputavano le qualificazioni per la rassegna continentale 2013. A Frosinone si ebbe un perentorio 86-37, più contenuto il distacco a Contern: 66-88. Ma la misura della situazione in fondo è quella: le azzurre sono le favorite assolute del confronto e puntano a raggiungere il bis in vista della seconda finestra, che si terrà tra un anno.

