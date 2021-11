Basket, Eurocup 2021-2022: Trento cerca la prima vittoria contro il Lietkabelis

Terzo turno dell’Eurocup 2021-2022 di basket questa settimana e la Dolomiti Energia Trento va in scena contro il Lietkabelis Panevezys domani alle 20 e va alla ricerca del primo successo europeo stagionale dopo i due ko all’esordio.

Trento, infatti, ha perso all’esordio in casa per 56-86 contro lo Joventut Badalona, mentre nell’ultimo turno ha ceduto 85-73 in casa del MoraBanc Andorra. Di contro, invece, i lituani hanno esordito in casa del Slask Wroclaw vincendo 59-70, mentre la settimana dopo hanno perso in casa di strettissima misura 84-85 contro il Lokomotiv Kuban Krasnodar.

I padroni di casa affideranno le proprie speranze in primo luogo nelle mani di Jordan Caroline, autore di 24 punti settimana scorsa e miglior marcatore fino a ora con 36 punti. Caroline è anche il miglior rimbalzista della squadra con 18 palle recuperate sotto canestro, mentre Wesley Saunders ha dato un contributo di 24 punti nei primi due match. Coach Emanuele Molin, però, spera soprattutto che migliorino le percentuali da oltre l’arco, ferme al 25,6%, soprattutto per Cameron Reynolds, autore di un 2/10 nei primi due turni.

Nel Lietkabelis, invece, da tenere d’occhio e limitare al massimo Panagiotis Kalaitzakis, autore di 17 punti in media sino a oggi. Altro pericolo è Vytenis Lipkevicius, che nell’ultimo turno ha sfiorato la doppia doppia, chiudendo con 10 punti e 9 rimbalzi. Kalaitzakis, insieme a Nikola Radicevic, è pericolosissimo non solo al tiro, ma anche come assist man e, dunque, sarà il bersaglio numero 1 della difesa trentina.

Credit: Ciamillo