Basket, Champions League: Sassari si sblocca in Europa, battuto il Ludwigsburg

Quarta giornata della Champions League di basket e al Palaserradimigni il Banco di Sardegna Sassari ha affrontato i tedeschi del MHP Riesen Ludwigsburg in un testacoda nel girone A. E i sardi conquistano il primo successo stagionale nel torneo battendo i leader di classifica al termine di un match folle, dove Sassari sembra più volte di poter chiudere il discorso, ma fa rientrare sempre in partita i tedeschi.

Il primo quarto vede la difesa di Sassari farla da padrona. Servono, infatti, 152 secondi al Ludwigsburg per trovare la prima marcatura, mentre i sardi allungano con le triple di Jason Burnell e Eimantas Bendzius fino al 14-2. Un parziale di 0-6 riavvicina i tedeschi, ma Gentile e compagni non demordono e al primo stop si va con il Banco di Sardegna avanti 18-8 e il Ludwigsburg con percentuali al tiro bassissime.

Una tripla di Jordan Hulls cerca di dare la scossa agli ospiti a inizio secondo quarto, con i tedeschi che tornano a -5 e poi accorciano ancora, sempre da oltre l’arco, con Jonathan Baehre. I tiri da lontano tengono vive le speranze tedesche, con Sassari che concede di più in difesa, mentre in attacco resta costante e una tripla di Stefano Gentile riporta in doppia cifra il vantaggio dei padroni di casa. Qualche fallo di troppo permette al Ludwigsburg di accorciare le distanze, ma sulla sirena del primo tempo Jason Burnell trova un altro canestro pesante e si va al riposo sul 36-27.

Il secondo tempo vede il Ludwigsburg cambiare ritmo, alzare decisamente le proprie percentuali, mentre Sassari si blocca in attacco e un parziale di 13-0 porta i tedeschi per la prima volta in vantaggio e obbliga il coach dei sardi a un frettoloso timeout per riordinare le idee che iniziano a essere confuse. Lo stop sembra sortire il suo effetto, in particolare su Eimantas Bendzius che trova due triple consecutive che ridanno fiato a Sassari e impattano il risultato. Non demordono gli ospiti, però, che con Rawle Alkins trovano il nuovo +5, ma è ancora Bendzius a dare la carica ai suoi e nel finale un controparziale di 11-1 manda le squadre all’ultimo stop sul 59-51.

È sempre Bendzius protagonista assoluto per i padroni di casa e a inizio ultimo quarto trova l’ennesima tripla che vale il +11 e sembra poter chiudere il match. Non alza bandiera bianca, però, il Ludwigsburg, che non vuole far scappare via Sassari e con il canestro di Tremmell Darden ritrova il -5 a tre minuti e mezzo dalla fine. Il Banco di Sardegna gestisce il vantaggio, anche se non riesce a chiudere il discorso, e alla fine è la tripla di Tyus Battle a mettere la parola fine e Sassari si impone 82-75.

Foto: championsleague.basketball