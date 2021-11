Basket, Champions League 2021-2022: Treviso a caccia della qualificazione in Ungheria contro il Falco Szombathely

3-0: è questo il record che accompagna la Nutribullet Treviso verso la quarta giornata di Basketball Champions League 2021-2022. La squadra di Max Menetti sfida in terra ungherese il Falco Szombathely (ex Falco Vulcano): domani alle 18:00 (diretta canale YouTube FIBA) sarà un big match quello di scena nella città magiara, dal momento che anche i gialloneri hanno un bilancio positivo, di 2-1 nella fattispecie.

Si tratta di una sfida che potrebbe riservare una nuova soddisfazione alla società veneta: con una vittoria, infatti, non solo sarebbe assicurato il passaggio della fase a gironi, ma verrebbe blindato anche il primo posto nel girone D. Il tutto con, dall’altra parte, un ex dei tempi della Serie A2: Zoltan Perl, un tempo cambio di Davide Moretti e oggi uomo chiave del Falco, con 15.7 punti, 5 assist e 4.3 rimbalzi a gara.

Squadra quasi del tutto autoctona, quella allenata da Milos Konakov: sono solo due gli stranieri a roster, la massiccia ala USA Marvin Clark e l’altra ala (grande) Boris Barac, ex Cibona e Nymburk, con quest’ultimo che riveste una maggiore importanza all’interno delle rotazioni con doppia cifra abbondante di media. Sono in otto-nove a ruotare, e proprio questo roster piuttosto corto potrebbe essere una chiave. All’andata finì 68-60 per la Nutribullet, ma fu battaglia.

Treviso entra nella partita con Henry Sims tra i grandi protagonisti della competizione: 19.7 punti, 1.1 stoppate, 7.3 rimbalzi di media e 68.6% di percentuale dal campo, tutte statistiche da top ten assoluta in Champions League. DeWayne Russell è inoltre 4° per assist (8.6), Giordano Bortolani 7° per percentuale da tre con il 60%. Ed è difficile fermare uno degli attacchi più prolifici della manifestazione: di punti a gara ne entrano infatti 83.7.

Queste le parole del capitano, Matteo Imbrò: “Arriviamo con il morale alto a questa dura trasferta di Champions, la vittoria con Cremona è stata utile in questo senso ed è stato anche un bel test perché ci ha abituato alla durezza fisica che troveremo in Ungheria. Conosciamo lo Szombathely dopo la partita combattuta che abbiamo giocato all’andata in casa nostra, è una squadra veramente tosta, giocano bene e hanno una fisicità che dovremo controbattere assolutamente. Sappiamo che ci sarà da soffrire e combattere, loro vorranno vincere per agganciarci in classifica, noi sappiamo che una vittoria sarebbe importantissima per andare avanti nella competizione, ci aspetta un match molto duro in casa loro, dovremo interpretarlo al massimo tenendo alte intensità e concentrazione per tutta la gara“.

Credit: Ciamillo