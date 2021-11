ATP Stoccolma 2021: il tabellone. Jannik Sinner, possibile Murray al 2° turno. Azzurro certo di essere prima riserva a Torino

Rinunce a raffica nelle ore precedenti la compilazione del tabellone del torneo ATP 250 di Stoccolma, evento storico della capitale svedese che, nel 1975 vide la vittoria di Adriano Panatta su Jimmy Connors: ad oggi rimane l’unico successo di un italiano nel torneo, così come la sola finale raggiunta da un azzurro là dove hanno vinto in tanti. Tra questi, Stan Smith, John McEnroe, Arthur Ashe, Mats Wilander, Stefan Edberg, Boris Becker, Ivan Lendl, Goran Ivanisevic, fino a giungere ai tempi più recenti di Roger Federer e Stefanos Tsitsipas.

Naturalmente, il torneo l’ha vinto anche Bjorn Borg, che però faceva davvero tanta fatica in casa spesso e volentieri: l’Orso svedese riuscì a prevalere una sola volta, nel 1980, battendo il suo grande rivale McEnroe. Quest’anno è presente in tabellone, per mezzo di una wild card, il figlio diciottenne Leo: un invito che, a ben vedere, sembra essere dovuto più al nome che ad altro, dato che ogni volta che si è cimentato nel circuito professionistico, tra qualificazioni ATP, Challenger e Futures, ha vinto solamente una partita sulle 16 disputate.

In gara, in attesa dell’esito delle qualificazioni, c’è un unico italiano. Si tratta di Jannik Sinner, andato comunque in Svezia nonostante la fine delle prospettive legate alle ATP Finals. Il sorteggio non gli ha dato però una grande mano: è vero che ha un bye al primo turno, ma è altrettanto vero che con buone probabilità dovrà esordire con Andy Murray al secondo. Ove si dovesse verificare quest’eventualità, all’altoatesino, per completare la “collezione” dei quattro big del tennis mondiale, resterebbe solo Federer, dando per assodato il rientro dell’elvetico nel prossimo anno, sebbene con orizzonti temporali ignoti. Complicato anche l’eventuale quarto, vista la gran forma dell’americano Taylor Fritz.

Diverse le rinunce dell’ultimo minuto causate dai giochi ormai fatti per Torino. Si è cancellato il tedesco Alexander Zverev, evidentemente per concentrarsi su Parigi-Bercy, come pure il polacco Hubert Hurkacz, al quale Stoccolma semplicemente non serve più dopo la vittoria sull’australiano James Duckworth di oggi. Il forfait anche di Cameron Norrie fa sì che Sinner sia al 100% prima riserva al Pala Alpitour, cosa che in alcune occasioni si è trasformata nella possibilità di giocare causa ritiri a Finals in corso.

ATP 250 STOCCOLMA: IL TABELLONE

Sinner (ITA) (1)-Bye

Murray (GBR) (WC)-Qualificato

Borg (SWE) (WC)-Paul (USA)

Qualificato-Fritz (USA) (5)

Evans (GBR) (4)-Bye

Davidovich Fokina (ESP)-McDonald (USA)

Martinez (ESP)-Ruusuvuori (FIN)

E. Ymer (SWE)-Tiafoe (USA) (8)

Bublik (KAZ) (6)-Rinderknech (FRA)

Gojowczyk (GER)-Giron (USA)

Qualificato-Qualificato

Bye-Shapovalov (CAN) (3)

Fucsovics (HUN) (7)-Mannarino (FRA)

Van de Zandschulp (NED)-Thompson (AUS)

Carballes Baena (ESP)-Krajinovic (SRB)

Bye-Auger-Aliassime (CAN) (2)

Foto: LaPresse