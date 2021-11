ATP Finals, le quote per le scommesse. Djokovic favorito per i bookmaker, Matteo Berrettini a 15

Le ATP Finals 2021 andranno in scena al PalaAlpitour di Torino dal 14 al 21 novembre. Il torneo di fine anno, riservato ai migliori otto tennisti della stagione, si preannuncia estremamente spettacolare e avvincente. Il serbo Novak Djokovic, vincitore di tre Slam in questa annata agonistica e numero 1 al mondo, punta al trionfo al pari del russo Daniil Medvedev, colui che lo ha sconfitto nella Finale degli US Open.

Il tedesco Alexander Zverev sembra essere il terzo incomodo, mentre il greco Stefanos Tsitsipas sta facendo i conti con un problema al gomito. L’Italia sogna in grande con Matteo Berrettini, numero 7 del ranking ATP e finalista a Wimbledon: il romano ha tutte le carte in regola per ben figurare, anche se il girone con Medvedev, Zverev e il polacco Hubert Hurkacz appare decisamente ostico. Da non sottovalutare il russo Andrey Rublev e il norvegese Casper Ruud che completano il parterre.

Chi è il grande favorito della vigilia secondo i bookmakers? Le quote per le scommesse stilate dagli allibratori parlano molto chiaro: Djokovic è dato a 2,35, Medvedev insegue a 3,75, Zverev più staccato a 6,5. Il trionfo di Matteo Berrettini è dato a 15 (al pari di Rublev), 9 per Tsitsipas, mentre sono lontanissimi Hurkacz (19) e Ruud (21). La qualificazione di Matteo Berrettini alle semifinali è data a 2,5, mentre il suo successo nel “gruppo rosso” è data a 5. Di seguito le quote per le scommesse sulle ATP Finals 2021.

QUOTE SCOMMESSE ATP FINALS 2021

Novak Djokovic 2,35

Daniil Medvedev 3,75

Alexander Zverev 6,5

Stefanos Tsitsipas 9

Matteo Berrettini 15

Andrey Rublev 15

Hubert Hurkacz 19

Casper Ruud 21

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger