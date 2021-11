ATP Finals 2021, Djokovic tiene Ruud al battesimo del fuoco, Tsitsipas e Rublev match serale

Dopo il girone rosso, tocca al girone verde. Seconda giornata delle ATP Finals di scena al Pala AlpiTour di Torino; dopo aver visto il successo di Daniil Medvedev ed il dramma di Matteo Berrettini con Alexander Zverev nella giornata di ieri, è il momento degli altri quattro partecipanti al torneo di fine anno di rompere il ghiaccio sul cemento indoor italiano.

Nel torneo singolare sarà Novak Djokovic ad aprire le danze contro il norvegese Casper Ruud, nel primo match per cominciare la caccia al sesto titolo di fine anno. Il numero 1 al mondo è apparso in grande condizione nel Masters1000 di Parigi-Bercy, il numero 37 della sua fruttuosissima carriera e affronterà un giocatore alla prima esperienza di questo livello, meritata grazie ai tanti buoni risultati di quest’annata. I due si sono già sfidati nel 2021, nella semifinale di Roma, con Nole che si impose in due set sul terreno più adatto al suo avversario.

Il programma serale vedrà invece Stefanos Tsitsipas incrociare le armi con Andrey Rublev. Non un grandissimo momento per il greco, che dalla semifinale a Cincinnati in agosto non è stato performante come ci aveva abituato nei primi mesi dell’anno; di fronte un altro giocatore con la lancetta della benzina tendente al rosso, incappato in qualche sconfitta di troppo con giocatori onesti come Botic Van De Zandschulp (San Pietroburgo) ed Adrian Mannarino (Kremlin Cup).

I match di singolari saranno accompagnati anche dai match di doppio. In mattinata si rivedrà un Murray alle Finals: è Jamie, fratello di Andy, che con il brasiliano Bruno Soares se la vedrà con l’altro britannico Joe Salisbury e l’indiano Rajeev Ram; nel tardo pomeriggio sarà il turno di Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, che sfidano il duo francese Pierre Hugues Herbert/Nicolas Mahut.

Foto: LaPresse