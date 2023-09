ATP Finals 2021: Daniil Medvedev batte anche Alexander Zverev, Ã¨ giÃ  in semifinale a Torino

Daniil Medvedev raggiunge due obiettivi in un sol colpo nel match d’apertura della terza giornata delle ATP Finals di Torino. Al Pala Alpitour, infatti, il russo non solo batte Alexander Zverev per 6-3 6-7(3) 7-6(6), ma si qualifica anche per la semifinale. Il tutto concorre al fatto che, al momento, il numero 2 del mondo sia ancora alla caccia di un bis che lo rilancerebbe nell’ormai lunghissima rincorsa al numero 1 del ranking mondiale.

Il primo set si decide praticamente subito: arriva infatti il break di Medvedev nel secondo gioco. Questa sola osservazione, però, non dice cosa sia accaduto nei primi tre: sempre occasioni sui due fronti, ed è nei fatti il russo il solo a sfruttare palle per strappare il servizio a Zverev, che dal canto suo di occasioni ne ha tre tra primo e terzo game, ma non sfruttate. Dal 3-0 in poi, invece, non c’è più nessuno dei due che riesca a dare fastidio all’altro: il parziale si conclude così sul 6-3 per il numero 2 del mondo in 38 minuti.

Nessun servizio strappato, ma molta battaglia, nel secondo set: Medvedev prova subito a scappare per due volte, ma Zverev non glielo permette, e la stessa cosa succede nel fatidico settimo game, dove l’unica palla break non si trasforma in qualcosa di più. Il russo è comunque più pericoloso (una volta sul 15-30, un’altra sullo 0-30), ma è costretto al tie-break, dove sull’1-1 accade il fattaccio: seconda, fallo di piede molto dubbio chiamato contro di lui e minibreak per il tedesco, che a quel punto non si volta più indietro e chiude per 7-3.

Nel terzo e decisivo parziale non succede (quasi) niente di particolare, se non in termini di grande spettacolo offerto in campo dai due, fino al 5-5, quando arriva una palla break per Zverev, sprecata con una risposta lunga. Inevitabile il secondo tie-break, nel quale Medvedev sfodera un inedito servizio e volée: non gli finisce bene, perché perde uno dei due turni di servizio, salvo poi riprenderselo e sfruttare un brutto errore vicino alla rete del tedesco per andare sul 5-4. Il russo si procura due match point, ma è molto bravo Zverev ad annullarli. Fatali però gli ultimi due punti, in cui il numero 2 del mondo alza il livello e riesce a chiudere.

Molto equilibrati i numeri: 14 ace Medvedev, 18 Zverev, 70%-79% di prime in campo, 79%-70% di punti vinti con la prima, 59%-65% di punti vinti con la seconda, 36-27 contro 48-25 il conto vincenti-errori gratuiti (l’unico dato con una certa discordanza).

