La America’s Cup si prepara a una svolta clamorosa. Nel protocollo di regolamento, che dovrebbe essere comunicato il prossimo 17 novembre (condizionale d’obbligo, visto l’ormai abituale mancato rispetto delle date da parte di Team New Zealand), sarà presente un punto cruciale a cui tutte le squadre partecipanti dovranno sottostare: l’obbligo di aprire i propri hangar a delle troupe che realizzeranno dei filmati sul dietro le quinte, in modo da mostrare i meccanismi interni ai vari sodalizi. Un’idea presa dalla F1 e dalla seguitissima serie “Drive To Survive” in onda su Netflix. La competizione sportiva più antica al mondo vuole essere sempre più al passo con i tempi ed ecco che si è pensato a questo format per rendere ancora più vendibile e visibile il prodotto finale.

La Coppa America ha un potenziale enorme che gli organizzatori vogliono sfruttare al massimo e, stando alle indiscrezioni che trapelano dalla stampa neozelandese, sarebbero già state contattate alcune case di produzione. L’obiettivo è quello di realizzare una serie intrigante, in cui si mostrino anche i conflitti interni ai vari team, i personaggi sotto ogni punto di vista, le varie pressioni a cui ogni membro dell’equipaggio deve sottostare. Grant Dalton, CEO di Team New Zealand, ha dichiarato a Stuff: “Sto sollevando il coperchio della Coppa, metterò troupe cinematografiche nei posti in cui non sono mai state prima. Drive To Survive è stato un enorme successo e ogni sport vorrebbe fare qualcosa di simile“.

Si tratta di un’idea a cui anche Ineos Britannia, Challenger of Record, si è dichiarata favorevole. Ne sapremo qualcosa in più tra otto giorni, quando dovremmo avere finalmente tra le mani il regolamento. Forse, ovviamente. Conosceremo anche data e sede della competizione? I Kiwi continuano a fare melina, a svantaggio di tutti gli avversari che stanno attendendo alla finestra senza potersi muovere più di tanto.

Credit ACE Studio Borlenghi America’s Cup Press