Si esaurisce immediatamente l’avventura di Lucia Bronzetti al torneo WTA 250 di Courmayeur. La ventiduenne di Rimini si arrende in due set all’ucraina Kateryna Kozlova, in passato numero 62 delle classifiche mondiali: un 6-1 6-3 che non lascia troppi dubbi sull’andamento della partita, con l’azzurra che ha pagato una prima frazione in cui ha fatto fatica ad entrare nel match. Al secondo turno ci sarà dunque un derby, con la vincitrice odierna che se la vedrà con la numero 1 del tabellone Dayana Yastremska.

Poiché l’avvio della sfida è davvero quanto di peggio ci si possa aspettare. La Bronzetti si fa travolgere dalla maggiore esperienza della sua avversaria ed in men che non si dica si ritrova sotto per 4-0 con due break subiti. Nel lunghissimo gioco successivo ha la chance per poter riaprire un po’ la frazione con sei palle break, ma l’ucraina si difende e riesce a chiudere sul 6-1.

Lucia ci mette tutta la sua sfrontatezza in apertura di secondo set, conquistando immediatamente il break nel secondo gioco e andando a servire per il 3-0. Purtroppo la sua battuta non collabora a dovere e la Kozlova torna immediatamente in pari, per poi sferrare la zampata decisiva nel settimo e nel nono gioco: striscia di altri due break consecutivi e la Bronzetti è costretta a tornare negli spogliatoi a testa bassa.

Numeri troppo bassi al servizio per Lucia, che con la prima di servizio vince soltanto il 53% degli scambi (20/38) e fa ancora peggio con la seconda (9/25), per un totale di dieci palle break concesse. La Kozlova ha messo su anche una striscia lunghissima di undici punti in fila, quasi tre giochi interi.

